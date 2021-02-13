Bir süredir Şişlide bulunan özel bir hastanede korona virüs tedavisi gören Kadir Topbaş hayatını kaybetti. 76 yaşındaki Topbaş, 16 Kasım'da kaldırıldığı özel hastanede entübe edilmişti. Topbaş'ın hayatını kaybettiğini Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Tevfik Göksu paylaşımında, “Kadir ağabeyimiz, eski İBB Başkanımız Kadir Topbaş Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Cenab-ı Allah mekanını cennet eylesin. Ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun” ifadelerini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, kıymetli yol arkadaşımız Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Kadir Topbaş açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Dar-ı bekaya yürüyen Kadir Topbaş beye Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağolsun. Ülkesi için hizmet eden, İstanbul'da pek çok esere imza atan, beyefendi bir insandı. Mevla mekanını cennet eylesin" dedi.