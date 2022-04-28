Kadir gecesinde Adana’da yağmur duası da yapıldı

6 asırlık ulu camiler statüsünde Adana’nın Kozan ilçesinde bulunan Hoş Kadem Camii Kadir gecesinde doldu taştı.

Hoş Kadem Cami İmamhatibi Abdurrahman Yılmaz, Kadir gecesinde okuduğu dualar ile yüzlerce kişi manevi atmosferi soluyarak ibadetlerini yerine getirirken, yaşanan kuraklık nedeni ile Yağmur duası da okundu.

Kozan’da bulunan yaklaşık 600 yıldan bu yana Müslümanların ibadetlerini gerçekleştirdiği Hoşkadem cami kadir gecesinde Müslümanlarla doldu taştı.

Memluklu yapısı olan tarihi camide Kadir gecesi ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar pandemiden sonra maskesiz ve mesafesiz Kadir gecesini dualarla ihya ederken yüzlerce kişi tarihi camide ellerini semaya açtı dualar ettiler.

Yağmur duası için eller semaya açıldı

Kadir gecesinde ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar yaşanan kuraklık nedeni ile Hoşkdem Cami İmamhatibi Abdurrahman Yılmaz’ın okuduğu yağmur duası için ellerini semaya açtı.

Pandemi’nin ardından yaşanan yoğunluğun sevinç verici olduğunu kaydeden AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, “ Kozan Hoşkadem Camii tarihi ve atmosferi maneviyatı ile çok güzeldir. 2 yıldır pandemi nedeniyle böyle görüntü yoktu. Çok güzel bir duygu yaşıyoruz. Ben bu vesile ile tüm Kozanlıların, İslam aleminin mübarek Kadir Gecesi’ni en kalbi duygularımla kutluyorum. Bu mübarek gecenin ülkemize, milletimize tüm İslam alemine barış huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum” dedi.

İbadet etmek için camiye gelen Esat Şahin isimli vatandaş ise “Gerçekten çok güzel bir duygu son zamanlarda unutulmuştu .Çok önemli olan bir camide bugün buluştuk. Böyle güzel günlerde Kozanlılar olarak burada toplanıp, burada ibadetimizi yapıyoruz. Çok güzel bir duygu çok güzel bir atmosfer var. Herkesin kadir gecesini mübarek olmasını diliyorum ”diye konuştu.

Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Şenoğul yağmur duası ve kadir gecesi ihya edilen duaların tarihi camide manevi atmosferinin yoğun yaşandığını kaydederek “ Ramazan aylarında, Cuma namazlarında böyle manevi gecelerde geldiğimiz, manevi iklimlere götüren geçmişi tarihe dayanan bir sürecin yaşandığı Hoşkadem camide ibadetlerimizi gerçekleştirdik. Hoşkadem camimiz, nice evliyalar, enbiyaların, büyüklerin namaz kıldığı, maneviyatı olan değerdir. Pandemi sürecinde uzun süre bundan mahrum kaldık. Camilerin boş kalması bizi çok üzmüştü. Bugün ilk defa bu normalleşmeden sonra maskeleri mesafenin kalkmasından milletin özlediğini, susadığını gördük. Bizlerde Kozan belediyesi olarak şerbet dağıttık. Tarihi camide çok mutlu olduk. Allah kimseyi açlıkla kıtlıkla imtihan etmesin gerçekten zor. Bu geceyi dualarla ihya ettik. Allah Kabul etsin bereket huzur ve Müslümanların huzur içine geçireceği bir dünya olur inşallah” dedi.