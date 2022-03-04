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Kadınların yardımına koşuyor

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşayan ilkokul mezunu 5 çocuk sahibi Ayşe Oktay, şiddet gören veya ev ekonomisine katkı sunmaya çalışan kadınların 16 yıldır yardımına koşuyor. Oktay, kadınlara yardımcı olabilmek amacıyla 2006 yılında kurduğu Nazilli Okyanus Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nde bugüne kadar 3 binden fazla kadının hayatına dokundu.

Haberde İnsan 04.03.2022, 14:08
Kadınların yardımına koşuyor

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşayan ilkokul mezunu 5 çocuk sahibi Ayşe Oktay, şiddet gören veya ev ekonomisine katkı sunmaya çalışan kadınların 16 yıldır yardımına koşuyor. Oktay, kadınlara yardımcı olabilmek amacıyla 2006 yılında kurduğu Nazilli Okyanus Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nde bugüne kadar 3 binden fazla kadının hayatına dokundu.

Nazilli’de yaşayan ilkokul mezunu ev hanımı Ayşe Oktay, çevresinde gördüğü ve medyadan izlediği kadınların yaşadığı şiddet ve çeşitli dramlardan etkilenerek onlara bir nebze destek olabilmek için dernek kurdu. 2006 yılında kurduğu Okyanus Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Halk Eğitimi Merkezi başta olmak üzere tüm devlet kurumları ile işbirliğine giderek desteğe ihtiyacı olan kadınların eğitimi, yasal süreçlerinin takibi ve ev ekonomisine destek amaçlı kursların adresi yaptı. Okyanus gibi engin yüreği ile kucakladığı kadınlara destek olabilmek için dikiş-nakıştan grafik tasarıma, giyimden hasta ve yaşlı bakıcılığına, bilgisayarlı muhasebeden, çocuk bakımı ve ilk yardıma kadar değişik alanlarda kurslar açarak devlet desteği aldı. Yaptığı başarılı projelerle de ödüller aldı.

Kendisi gibi düşünen 7 kişiyle zorlu yola çıktı

Doktor, avukat, ev hanımı gibi çeşitli sektörlerden 7 arkadaşının fikrini alarak ortaya çıkan derneğin başkanlığını 16 yıldır yürüten evli ve 5 çocuk annesi Ayşe Oktay, “Bu yola çıkarken amacımız, öncelikle şiddete maruz kalan kadınların kendilerine güvenmelerini sağlamak oldu. Bunun için en gerekli şey de meslek sahibi olmalarıydı. Bizim burada amacımız, ilgi alanlarına göre bize sığınan kadınlara meslek edinme kursları vererek, Kaymakamlık desteğiyle uygun işlere yerleştirmek” dedi.

“Dinliyor, değerlendiriyor ve kurslara alıyoruz”

Oktay, “Eşinden ayrı, şiddet görmüş kadınlara hukuki, mesleki ve maddi destek sağlamak amacıyla derneğimizi kurduk. Derneğe başvuran, ya da bir şekilde resmi kurumlar tarafından iletilen bilgiler doğrultusunda eşinden şiddet gören ve evini terk eden kadınların öncelikle birkaç gün kendilerini dinleyip, sağlıklı, baskı altında olmadan sağlıklı karar alabilecekleri ortamı sağlıyoruz. İyi bir ortamda yuvalarını sürdürebilmeleri için gerekirse dernekte giyim, hasta ve yaşlı bakımı, ya da yemek kursları verip, akabinde iş bulmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Aynı şekilde şayet eşinden şiddet gören kadınlar özgür iradeleriyle kesin olarak eşlerinden ayrılmak isterlerse, onlara da kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için önce meslek edindirip, akabinde iş bulmalarını sağlıyoruz. Kurs esnasında dernek avukatları tarafından kadın hakları konusunda bilgilendiriyoruz” dedi.

"16 yılda, 3 binden fazla kadına destek oldu"

Kadınlara her konuda destek oldukları için çok mutlu olduğunu ifade eden Oktay, “Ev ekonomisine katkıda bulunmak isteyen kadınlarımızda meslek kurslarına katılıyor. Bu şekilde daha rahat iş bulabiliyorlar. Eşleri ve aileleriyle birlikte yaşamlarını daha rahat bir düzeyde sürdürüyorlar. Geçen 16 yılda Nazilli ve çevresinden takriben 3 bin civarında kadının hayatına olumlu yönde katkıda bulunduk ve bunların yaklaşık yüzde 80’i halen aktif olarak iş yaşamında bulunuyor. Bu durumdan dolayı oldukça mutluyuz” dedi.

İçişleri Bakanlığı Projesi’nde örnek gösterildi

Dernek olarak 2014 yılında İçişleri Bakanlığı’na yapılan projede Aydın Bölgesi’nde bin 365 dernek içerisinde çalışmalarıyla örnek dernek seçildiklerini de belirten Oktay, “Nazilli’de ilk hasta ve yaşlı bakımı kursunu Halk Eğitim desteği ile biz açtık. Kursu biten kadınlar hastane, huzurevi, rehabilitasyon merkezi ve evlerde çalışma imkanı yakaladı. Ayrıca 2014’te kursiyerlerimiz İçişleri Bakanlığının ‘Emekler Ekmek Olsun’ projesi ile sanayi makinesinde dikiş dikmeyi öğrendi. Bu projemiz ile tüm Türkiye’ye örnek gösterilmekten dolayı büyük gurur duyduk. Farklı kültürlere sahip olan kadınlarımızın iş ortamında kaynaşmalarını sağlamak ve kadınlarımıza mesleki beceri kazandırmakla beraber özgüven ortamı oluşturmak dernek olarak en önemli hedeflerimizdendir. Bizler için hayata dokunan her kadın bir umuttur” dedi.

HEM Müdürü Savaş, Başkan Oktay’ı tebrik etti

Derneği ziyaret eden Nazilli Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Mustafa Savaş, çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında Başkan Oktay ve kursiyerlerden bilgi aldı. Savaş, kurslara katılan kadınların dilek ve temennilerini alarak, “Bizler buradaki çalışmalardan çok memnunuz. Sizlerin burada çalışırken bizlere yansıttığı mutluluk çok önemli. Bunun yanında ülke ekonomisine, ev ekonominize katkıda bulunuyorsunuz. Siz kadınlarımızın ayakları üstünde durmasına katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Bizler de sizlere destek olmak amacıyla yasal sınırlarımız dahilinde her türlü desteğe hazırız” dedi.

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