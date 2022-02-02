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“Kadınların yapamayacağı iş yoktur” diyerek akaryakıt satış görevlisi oldular

Uşak’ta 2 kadın, “Kadınların yapamayacağı iş yoktur” diyerek benzin istasyonunda akaryakıt görevlisi oldu. “Keşke bütün çalışanlar kadın olsa” yorumlarını aldığını belirten işletme sahibi, bütün akaryakıt istasyonlarına kadın çalışan tavsiyesi verdi.

Haberde İnsan 02.02.2022, 12:36 02.02.2022, 13:00
“Kadınların yapamayacağı iş yoktur” diyerek akaryakıt satış görevlisi oldular

Uşak’ta 2 kadın, “Kadınların yapamayacağı iş yoktur” diyerek benzin istasyonunda akaryakıt görevlisi oldu. “Keşke bütün çalışanlar kadın olsa” yorumlarını aldığını belirten işletme sahibi, bütün akaryakıt istasyonlarına kadın çalışan tavsiyesi verdi.

Uşak’ta yaklaşık olarak 1 yıl bir benzin istasyonunda market sorumlusu olarak çalışan Begüm Aydın, çalıştığı istasyona akaryakıt satış görevlisi lazım olunca mesleğini değiştirme kararı aldı. “Kadınlardan neden olmasın” diyerek kasayı bırakıp, akaryakıt bölümünde çalışmak isteyen Begüm Aydın, aldığı bu kararı işletme sahibine iletti. İşletme sahibinin de desteğini alan Aydın, bütün müşterilerin dikkatini çekmeye başladı. Buket Aydın vatandaşların dikkatini öyle bir çekti ki aracına yakıt almak için gelen Gizem Koç’a da adeta ilham oldu. Buket Aydın’ı pompayla gören Gizem Koç, işletme sahibine giderek, çok şaşırdığını ve kendisinin de akaryakıt sorumlusu olarak çalışmak istediğini belirterek işe başladı.

Dışarıda pompacı arandığını öğrenince “Neden kadınlar olmasın” diyerek akaryakıt satış sorumlusu serüveninin başladığını belirten Begüm Aydın, bütün kadınlara erkeklerin yoğunlukta oldukları işlere girip denemelerini tavsiye etti. Aydın, “Ben normalde bu sektörde 2 yıldır çalışıyorum, 1 yılını içeride market bölümünde çalışıyordum. Dışarıda pompacı arkadaş aranınca ‘Neden bayanlar olmasın, kadınlar neden yapamasın bu işi? Ben yapmak istiyorum bu işi’ dedim. Sağ olsun patronum arkamda durdu, destek oldular. Böylelikle bu işe girdim. Girdiğime de asla pişman olmadım. Erkek müşteriler çok şaşırıyor. Onlara çok garip geliyor. Kadın müşterilerin ise aksine çok sevindiklerini gördüm. Kadınların her işi başarabildiklerini gördüklerinde çok tebrik alıyoruz. Bence her kadın her şeyi başarabilir. Herkese böyle farklı işler denemeyi. Özellikle erkeklerin yapamaz dedikleri ya da erkeklerin yoğunluk olduğu işleri denemeyi tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu. Çok fazla olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Gizem Koç ise kadınların bu tür işleri yapamayacağını düşünenlerin yaptıklarını gördükten sonra tebrik ettiklerini ifade etti. Gizem Koç, “Bir gün yakıt almaya gelmiştim. Begüm hanımı gördüm çalışırken, tebrik ettim. Ben de çalışmak istedim. Eleman aranıyor mu diye sordum. Bana başlayabileceğimi söylediler. Bu şekilde çalışmaya başladım. Kadınların bu işi yapamayacağını düşünenler tebrik ediyor, olumlu geri dönüşler alıyoruz” şeklinde konuştu.

“Kadınlar her alanda kesinlikle başarılı olmuştur”

Kadınların çalıştıkları her sektör ve alanda başarılı olduklarını gördüğünü ve kadının olduğu yerlerde sevgi ve saygının da olduğunu belirten işletme sahibi Faruk Akgül, diğer benzin istasyonlarına da kesinlikle tavsiye ettiğini belirtti. Yaklaşık 30 yıldır akaryakıt istasyonu işletmeciliği yapan Faruk Akgül, “Bu hayatta bana göre kadınların bir iş yoktur. Kadınlar her alanda, her işletmelerde kesinlikle başarılı olmuştur. Akaryakıt istasyonlarında da kadınların akaryakıt satış görevlisi olarak çalışmasını kesinlikle çok doğru bir adım olarak görüyorum. Bayanların eli hangi işe değdiyse o işlerde başarılı olmuştur ve orada, kadınların girdikleri işlerde saygı ve sevgi bulunmaktadır. Hep olumlu geri dönüşlerle karşılaşıyoruz, hep olumlu yorumlar alıyoruz. Hatta çoğu müşteriler ’Tamamı bayan olsa ne kadar güzel olur’ gibi yorumlar da zaman zaman alıyoruz. Diğer istasyonlara da kesinlikle tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.

İstasyona aracıyla yakıt almaya gelen Sema Özdemir ise kendileriyle ilgilenen kadın çalışanları görünce şaşırdığını ve bunun güzel olduğunu belirterek başarılarının devamını diledi.

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