Kadınlara iş eğitimi

Yıldırım Belediyesi, sosyal belediyecilik alanında örnek projelere imza atıyor.

Kadınlar için meslekî eğitim ve istihdam kurslarını hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, yüzlerce kadının iş sahibi olmasına öncülük etti. Yıldırım Belediyesi bu kapsamda, Hüma Hatun Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezi’nde ‘Kadınların İş Hayatına Girişi ve İstihdamı’ konulu söyleşi düzenledi. Eğitimci Ayser Soğuksu’nun anlatımıyla gerçekleşen programda, istihdama hazırlık, iş arama kanalları ve çalışma hukuku üzerine konuşuldu.

Güçlü kadın güçlü toplum’ sloganıyla kadınlara yönelik önemli projelere imza attıklarının altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Dünyada var olan her şeyde kadının emeği var. Tüketen toplumu üretir hale getirmek için ilçedeki kadınlarımıza yönelik çok önemli adımlar atıyoruz. Kadın Girişimcilik Merkezlerimiz ve YILMEK attığımız bu adımlardan bazıları. Yıldırım Belediyesi olarak kadınlarımızın sosyal yaşamdaki rolünü arttırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz tarafından ‘İstihdama Hazırlık, İş Arama Kanalları ve Çalışma Hukuku’ eğitimleri ile kadınlarımızın iş gücüne katılmaları, bunun ekonomik ve sosyal açıdan sürdürülebilirliği hakkında bilgilendirme yapıldı. Eğitim sayesinde iş hayatında rol almak isteyen kadınlar kendilerine bir yol haritası oluşturabilecekler. Yıldırımlı kadınlarımıza hayallerinin peşinden koşarken destek olmayı sürdüreceğiz” dedi.