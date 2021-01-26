Kadınlara çiçek verip özür dileyen adam ağlattı

Adanalı tiyatrocu, artan kadına şiddet olaylarına ’dur’ demek için müzisyen arkadaşıyla birlikte caddede konser verdi. Buradan elde ettiği parayla onlarca karanfil alan sanatçı, bu karanfilleri de kadınlara hediye edip hemcinsleri adına özür diledi. Kadınlar ise bu davranış karşısında gözyaşlarını tutamadı.

Adalet Bakanlığınca "kadına yönelik şiddetle mücadelede sıfır tolerans" ilkesi doğrultusunda 2020’de önemli düzenlemeler hayata geçirildi. Ancak kadına şiddet olayları yaşanmaya devam ediyor. Adanalı tiyatro oyuncusu Hüseyin Şen de (65) kadına şiddet olaylarına "dur" demek için müzisyen arkadaşı Hüseyin Göze (56) ile birlikte Atatürk Caddesi’nde mini bir konser verdi. Burada söylediği şarkılarla para toplayan Şen, daha sonra bir çiçekçiden karanfil aldı. Bu karanfilleri de hem kendilerini dinleyen hem de caddeden geçen kadınlara hediye edip hemcinsleri adına özür diledi.

Bazı kadınlar ise bu davranış karşısında gözyaşlarını tutamazken, birçok kadın ise Şen ve arkadaşı Göze’ye teşekkür etti.

“Kadınlar ölmesin, yaşasın”

Hüseyin Şen, kadınların ölmesini istemediğini belirterek, “Günümüzde kadına şiddet olayı var. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Son 10 yıl içerisinde yaklaşık 3 bin 500 kadınımız öldürüldü. Bunlara artık son verelim istiyorum. Ben erkek olduğum halde artık o şiddet uygulayanlar nedeniyle utanıyorum. Böyle kötü insanlar bizleri karalıyor. Biz de bugün bu etkinliği yapmayı düşündük. Çalıp söyledik ve kazandığımız parayla karanfil aldık. Onları da kadınlarımıza hediye ettik. Biz cebimizden para verip de alabilirdik ama hakkımızla kazandığımız parayla almak istedik. Kadınlar ölmesin, yaşasın diyoruz” ifadelerini kullandı.

“Beni çok duygulandırdı”

Zerrin Kağıt isimli kadın ise gözyaşlarını tutamayarak, “Biz kadına şiddete hayır diyoruz ama kimsenin umurunda değil. Etkinlik çok güzel. Beni çok duygulandırdı. Her gün Türkiye’de bir sürü kadın şiddete uğruyor. Onlar nedeniyle duygulandım böyle” diye konuştu.

3 erkek çocuk annesi Özer Sanberk isimli kadın ise küçük yaşta çocuklara verilecek eğitimin çok önemli olduğunu belirterek, “Şiddeti kurtaracak ve önlenecek tek şeyin sevgi olduğunu düşünüyorum. Biz annelere çok büyük görevler düşüyor. Biz çocuklarımıza sevgi ekersek onlar ileride hiçbir kadına şiddet uygulayamayacaktır. Kesinlikle şiddete hayır diyoruz. Bu farkındalığı gayet güzel buldum. Tebrik ediyorum. Keşke herkes böyle olsa” dedi.