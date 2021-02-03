Kadınlar Sevgililer Günü için üretiyor

Adana’nın Kozan ilçesinde kadınlar, Sevgililer Günü nedeniyle özel tasarım giysi üretimine başladı.

Kozan Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi Dikim Atölyesinde dikiş nakış kursuna katılan kadınlar, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle özel tasarım ürünler için dikiş makinelerinin başına geçti.

Sevgili kombinleri, atkı bere takımı gibi özel tasarımlar yapan kadınlar, pandemiden uzak günleri beklediklerini söyledi. Dikiş nakış kursu eğitmeni Dönay Karaman, "Stres atıyoruz. Pandemide sıkıldık ve şimdi çok güzel ürünler üretiyorlar. Polardan, atkı, bere, kazak gibi ürünler üretiyorlar. 12 kursiyerimiz var. En çok şu an atkı bere hediyelik ürün üretiyoruz. Severek yapmak çok önemli. Kombin tişörtler, eşofman takımları üretiyoruz. Talep çok yoğun yarış yapar gibi Sevgililer Gününe özel üretiyoruz" diye konuştu.

Kursiyer Meliha Mesutoğlu ise, “Evde rahat giyim ürünleri diktik. Kendime tayt diktim, oğluma kapüşonlu giysi yaptım. Bu arada çok mutlu oluyoruz stres atıyoruz” dedi.

Kursiyer Emine Koca ise, “Ben de çocuklarıma pijama dikiyorum. Herkesin Sevgililer Günü kutlu olsun. Pantolon çanta atkı bere takımı ürettik. Sevgiyle yapıyoruz” diye konuştu.