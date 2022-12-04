Kadınlar koca cinayetine kurban giden Ece’yi ölüm yıldönümünde andı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde kadınlar, 4 aylık evli iken 18 yaşında koca cinayetine kurban giden Ece Ertürk’ü ölüm yıldönümünde andı.

Beyşehir ilçesinde 4 Aralık 2020 tarihinde meydana gelen olayda 4 ay önce evlendiği eşi tarafından evinde bıçaklanarak öldürülen Ece Ertürk, 2’inci ölüm yıldönümünde dualarla anıldı. Beyşehir Kadın Dayanışma Derneği öncülüğünde tarihi Eşrefoğlu Camii önünde toplanan kadınlara programa katılım sağlayan erkekler, çevredeki esnaf ve cami cemaati de eşlik etti.

Beyşehir Kadın Derneği Başkanı Saniye Göker, cami önünde kadınlarla eşi tarafından öldürülen Ece için bir araya geldiklerini belirterek, “Ertürk’ü anmak adına kadın arkadaşlarımızla toplandık duamızı yaptık. Mekanı cennet olsun. Allah ailesine sabır versin, kadınlar ölmesin. İki yıl geçti ölümünün üzerinden. Annesiyle de az önce görüştük, içim parçalandı. Sözün bittiği yerdeyiz. Daha 18 yaşında bir çocuktu, söyleyecek bir şey bulamıyorum. Bugün yanımızda erkekler de var, hep birlikte andık. Şiddetin her türlüsüne karşıyız kadın dayanışma derneği olarak. Sadece kadınlar değil erkeklerin de desteğine ihtiyacımız var ki, erkekler de şiddete karşı” diye konuştu.

Beyşehir Kadın Derneği Başkan Yardımcısı Şaheste Önses ise, öldürülen Ece’nin annesini telefonla arayarak taziye dileğinde bulunarak, “Beyşehirli kadınlar olarak Ece’nin anısına burada Fatiha okuyacağız. Ece için, onu anmak için kadınlar olarak toplandık. Acınızı tekrar paylaşıyor, sabırlar diliyoruz, başınız sağ olsun” dedi.

Cep telefonu görüşmesinde anne Ertürk, “Anne olarak ben dayanamıyorum. Ne söyleyeyim. Evladını kaybetmiş olan bir anne olarak ne diyeyim, ne yapayım. Allah sizden razı olsun” diyerek duygularını dile getirdi.

Dernek üyesi kadınlar cami önünde yapılan duada üzerinde kan lekeleri ve kırmızı kurdele bulunan “Ece Ertürk anısına” ve “Yaşam hakkı” yazılı dövizler taşıdı. Okunan Kur’an-ı Kerim ve yapılan duanın ardından katılımcılara tahinli pide ve meyve suyu dağıtıldı.