Kadınlar hem öğreniyor hem kazanıyor

4 saat çalışarak 30 ila 40 lira arasında kazanç sağlıyor.

Altınözü Kültürevinde kursiyer olmadan önce ekonomik açıdan çok sıkıntı yaşadığını dile getiren Seher Sağlamoğlu, kültür eviyle birlikte ekonomik açıdan toparlandığını belirtti. Sağlamoğlu, “Burada her türlü çalışmayı yapıyoruz. Mevsimde hangi ürün varsa o ürüne göre çalışıyoruz. Şu an dolmalık patlıcan kurutuyoruz, dolmalık biber kurutuyoruz. Biber salçası yapıyoruz, toz biber üretiyoruz, domates konservesi yapıyoruz. Ekonomik açıdan çok kötü durumdaydım, yalnız kaldım. Burada çalışmaya başladıktan sonra Burada çalışmaya başladıktan sonra ekonomik açıdan toparlanmaya başladım” dedi.

Altınözü Kültüreviyle birlikte kadınların ekonomik anlamda özgürlüklerini kazandığını ifade eden Altınözü Kültürevi Gıda Mühendisi Derya Bilmez ise, kadın dayanışması sloganıyla çalıştıklarını vurguladı. Altınözü Kültürevinde yapılan çalışmalardan da bahseden Bilmez, “Burada mevsiminde yetişen ürünlerin üretimini gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar salamura zahter, sakız murcu, ceviz reçeli, domates konservesi, salça, biber salçası gibi ürünlerin üretimini yaptık. Bu ürünlerin üretimini yaparken, ev hanımlarıyla beraber çalışıyoruz. Amacımız ev hanımlarının ekonomik özgürlüklerini kazanmaları, kendi ayaklarını üzerlerinde durmalarını sağlamalarıdır. Bunu yaparken de hep beraber yapıyoruz. Kültür evinde kadın dayanışması sloganıyla çalışıyoruz” diye konuştu.

Kursiyerlerin ürettikleri ürünlerin Altınözü Zeytin Emeği Kadın Kooperatifi aracılığıyla satışının gerçekleştirildiğini belirten Altınözü Zeytin Emeği Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Başak Özkan, “Burada üretilen ürünler kooperatifimizin aracılığıyla satılıyor. Ve bu ürünlerden elde edilen kazanç burada çalışan kadınlara da gelir sağlıyor. Kursiyerlerimiz Günde 3-4 saat arasında buradalar, 3-4 saatin karşılığı olarak 30-40 lira alarak aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar” şeklinde konuştu.