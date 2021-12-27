banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Sanko Enerji Grubu IFC ile Anlaşma İmzaladı
Sanko Enerji Grubu IFC ile Anlaşma İmzaladı
Ergün Penbe'den Fatih Terim'e: Bugüne kadar hangi hocayı yetiştirdi?
Ergün Penbe'den Fatih Terim'e: Bugüne kadar hangi hocayı yetiştirdi?
Ermenistan'la ilk toplantı Moskova'da
Ermenistan'la ilk toplantı Moskova'da

Kadınlar hem öğreniyor, hem de para kazanıyorlar

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, Belediye Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (İNESMEK), kadınlara meslek kapısı oluyor.

Haberde İnsan 27.12.2021, 12:36
Kadınlar hem öğreniyor, hem de para kazanıyorlar

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, Belediye Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (İNESMEK), kadınlara meslek kapısı oluyor.

35 branşta bin 200 kursiyerin eğitim aldığı kurslara katılanlar kollarına altın bilezik takıyor. Kadınların ilgi gösterdiği kurslarda eğitim alan kursiyerler, el emeklerini İNESMEK butikte satışa sunarak, evlerinin bütçelerine katkıda bulunuyor. Aşçılık kurslarında ise, kadın kursiyerler, yaptıkları yemekleri İNESMEK restoranında müşterilere sunuyor. Hem damak zevkine, hem de yapılan ürünlerle zenginlik sunan kursiyerler, ustalara taş çıkartıyor. İnegöl yöresi başta olmak üzere çeşitli yörelere ait yemeklerle İnegöl’ün tanıtımını da yapan kursiyerlerin yemekleri, vatandaşlar tarafından beğeniliyor. Kursiyerler yaptıkları el emekleriyle görsel şölen sunuyor.

El sanatları kursiyeri Dilay Şen, “Ben İNESMEK ile yaklaşık 8 yıl önce tanıştım Buraya Ankara’dan geldim o yüzden ilk geldiğimde çok zorlanmıştım, çevrem yoktu. Evde olmak Hani o zaman da birtakım hastalıklarım vardı o yüzden evde olmak da bana biraz rahatsızlık veriyordu. Yeni ilgi alanı bulmak maksat. İlk başta öyle başladım. Pastacılık kursu ile başladım. Daha sonra bu pastacılık işinden epey de para kazandım. İşime açıkçası hala da devam ediyorum. İnegöl’de fuarlar oluyor mobilya fuarları oluyor bu mobilya firmalarına kurabiyeler yapmıştım. Çılgın rakamlara yapmıştım. Arkasından yağlı boya ile devam ettim. Pasta hala devam ediyor. Kurabiye pasta yağlı boya tablolar yaptım. Onlardan da kazanç elde ettiğimiz oldu. Çünkü sergilere katıldık. Bursa’da İnegöl’de burada İNESMEK’in her sene sonunda yaptığı sergiler oluyor. O sergilerde satarak para kazandık. Arkasından işte burada gördüğünüz rölyef, ahşap yakma, mobilya dekorasyon, boyama, bu kurslara katılmaya başladım. Bunlardan da işte yine ufak tefek kazançlarımız oldu. Satışlarımız oluyor burada kurs merkezimizde de yine yerimiz var. Yaptığımız ürünlerimizi sergiliyoruz, bunlardan paralar kazanıyoruz. Tabi arkadaş çevremiz oluyor, haliyle yeni insanlarla tanışıyoruz” dedi.

Aile bütçelerine katkı sağlıyorlar

El sanatları kursu öğretmeni Sibel Alkış Gürbüzoğlu ise, “İNESMEK’te öğretmenlik yapıyorum. Kursumuzun adı çeyiz ürünleri hazırlama. 312 saatten oluşuyor. Eski kanaviçeler, danteller, eski işlemeler, beyaz işler burada geri dönüşüm olarak tekrar hayata döndürülüyor. İnegöllü hanımlarımız geliyor. Burada işlemelerini hazırlıyorlar. Dilerseler aile bütçelerine katkı sunmak amacıyla bunları satışa da sunabiliyorlar. Ya da evlenecek çocuklarına hazırlık yapıyorlar” dedi.

İNESMEK Müdürü Işıl Çelebi, “İnegöl Belediyesi sanat ve meslek eğitimi kursları idarecisiyim. 25 yıllık el sanatları öğretmeniyim. İNESMEK 2021-2022 eğitim yılında 55 Grup 35 branş ve 1200 kursiyerle başladı. Kurslarımız arasında ahşap boyamadan Otocad, iğne oyasından diksiyona, İngilizce-Almanca gibi birçok branşımız yer almakta. İNESMEK’e gelen kursiyerlerimiz el sanatları ve bilişim alanında eğitimler alarak mesleki ve sosyal gelişimlerine katkı sağlıyorlar. İNESMEK atölyelerinde bazı kursiyerlerimiz kişisel gelişim alanında eğitimler alırken, bazı kursiyerlerimizde mesleki eğitimlerle kariyerlerini planlıyorlar. İNESMEK butik ürünleri mağazamızda ise çalışma imkanı bulamayan ve aile bütçesine katkı sağlamak isteyen kadınların tamamen el emeği göz nuru ürünleri satışa sunulmaktadır. İNESMEK butik ürünleri mağazamızda 600 tane kadın üyemiz var. Bu üyelerimizin evde ürettiği tamamen el emeği ürünleri biz alıcıyla buluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 18 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 18 26
13. Giresunspor 19 22
14. Antalyaspor 19 22
15. Kayserispor 18 21
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 19 47
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 19 41
4. Arsenal 19 35
5. Tottenham 16 29
6. West Ham 18 28
7. M. United 16 27
8. Wolverhampton 18 25
9. Brighton 17 23
10. Leicester City 17 22
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 18 20
13. Brentford 17 20
14. Southampton 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 18 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8