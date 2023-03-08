Kadınlar Gününde, kadınlardan depremzedeler için anlamlı hareket

Mardin’de kadınlar, depremzede vatandaşlara yardımda bulunmak için hayır çarşısı düzenledi.

Mardin’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınlar, anlamlı bir hareket yaparak, depremzede vatandaşlar için hayır çarşısı düzenledi. Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı öncülüğünden düzenlenen çarşıda kadınların kendi elleri ile yaptığı yemekler, kıyafetler ve el sanatları ürünleri satışa çıkarıldı. Ürünlerden kazanılan gelir ise depremzede vatandaşlara yardım maksatlı kullanılacak. Çarşının açılışını ise Mardin Valisi Büyükşehir belediye Başkan vekili Mahmut Demirtaş, Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede ve il protokolünün kurdele kesimiyle gerçekleşti.

“Herkes kendi evinde yaptığı yemekler ve kıyafetleri satarak yardımda bulunacak”

Tüm kadınların kadınlar gününü kutladığını belirten Vali Demirtaş, “Mardin halkı deprem bölgeleri için seferber olmuştur. Bugünde kadınlarımız deprem bölgesine yardımda bulunmak için seferber olacaklar. Herkes kendi evinde yaptığı yemekler ve kıyafetleri satarak yardımda bulunacak. Buradan gelen gelirleri bağışlayacaklar. Tüm Mardinli kadınlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Kendi evlerinde yapıp getirdikleri yemekleri sattıklarını belirten Arzu Açılan, “bugün depremzede vatandaşlarımız için buradayız. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Allah’ım bir daha böyle bir şey yaşatmasın. İlk defa bugün bu kadar durgun bir kadınlar günü kutluyoruz çünkü üzgünüz. Büyük bir felaketin içerisindeyiz ama yağa kalkıyoruz. Allah’ım bir daha böyle bir yaşatmasın” şeklinde konuştu.