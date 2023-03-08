Kadınlar Günü’nde depremzedeler unutulmadı

Bingöl’de Aile Destek Merkezi-2’deki kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle ürettikleri el emeği göz nuru ürünleri, deprem bölgesinden gelerek KYK yurtlarında misafir edilen kadınlara hediye etti.

Bingöl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aile Destek Merkezi-2’deki kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, deprem bölgesinden gelen kadınları unutmadı. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle memleketlerinden gelerek Bingöl’deki KYK yurtlarında misafir edilen kadınları, Aile Destek Merkezi-2’deki kurs hocaları ziyaret etti. Kadınlarla sohbet eden kurs eğitmenleri, daha sonra destek merkezinde hazırladıkları el emeği göz nuru ürünleri, karanfillerle beraber deprem bölgesinden gelen misafirlere hediye etti. Aile Destek Merkezi tarafından hazırlanan pastayı da hep beraber kesen kadınlar, koordinatör Dilan Bayraktar ve kurs hocalarına hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti.

Depremin bıraktığı yaraları hep birlikte saracaklarını belirten Aile Destek Merkezi-2 koordinatörü Dilan Bayraktar, yurtlarda misafir edilen kadınlarla her zaman destek olacaklarını vurguladı. Bayraktar, “Bingöl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aile Destek Merkezi-2 olarak bugün KYK yurdundayız. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle buradaki depremzede kadınlarımızı ziyaret edip, aile destek merkezimizdeki kadınlarımızın ürettiği el emeği göz nuru ürünleri burada hediye ederek bir nebze de olsa yaralarını, sancılarını dindirmek istedik, beraber vakit geçirmek istedik. Bütün kadınlarımızın, kadınlar gününü kutluyorum. Rabbim bir daha böyle afetler yaşatmasın” dedi.