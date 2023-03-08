Kadınlar Günü onlar için buruk geçiyor

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından Muş’taki Danişment Gazi Öğrenci Yurduna yerleştirilen depremzedeler için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü buruk geçiyor.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı gençlik merkezinde çalışan gençlik liderleri ve gönüllü gençler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Danişment Gazi Öğrenci Yurdunda kalan depremzede kadınlara karanfil vererek günlerini kutladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekiplerinin Kadınlar Günü’nde kendilerini unutmadıkları için mutlu olduklarını belirten depremzede Elif Yarçin, “Yaşadığımız asrın felaketinden dolayı Malatya’dan Muş’a geldim. Çok güzel karşılandık, çok güzel ağırlandık. Bugün de Kadınlar Günü, sağ olsunlar bizleri unutmadılar. Çiçeklerimizi getirdiler. Bugün de unutulmadık. Herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Kadınlar için dünyanın çok zor bir yer olduğunu ifade eden depremzede Gizem Solak ise Kadınlar Günü’nün kendileri için buruk geçtiğini belirterek, “Gaziantep’ten Muş’a oğlumun eğitimleri için geldim. Oğlum burada özel eğitimine devam ediyor. Oğlumun özel durumları var. Yaralarımızı sarmak için burada çok güzel çalışmalar yapılıyor. Biz burada çok iyiyiz, huzurluyuz. Buraya gelmek bizlere çok iyi geldi. Burada güzel bir kültürün içinde bulduk kendimizi, herkes insanlık görevini çok iyi üstlenmiş. Bugün Kadınlar Günü ve bazı yazılar okuyorum, ‘kadın olmak en büyük direniştir’ diye. Gerçekten öyle, kadınlar için dünya çok zor bir yer. Çocuklarımızın başında olabilmek ve güçlü ebeveynler olmak için bizlerde elimizden geleni yapıyoruz. Herkesin yarası kendisine çok ağır. Birçok aile birçok trajediye boyun eğmek zorunda kaldı. Allah’ın takdiri. Kadınlar Günü’nü canımız acıyarak kutluyoruz. İnşallah bundan sonra daha büyük acılar yaşamayız” ifadelerini kullandı.