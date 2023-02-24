Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde kırsal bölgede yaşayan kadınlar ile şehir merkezinde yaşayan kadınlar, depremzedeler için güçlerini birleştirdi. Kentte kurulan yöresel ürün stantlarından elde edilen gelir, depremzedelere bağışlanacak.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde her hafta cuma günü Hasan Ali Yücel Meydanı’nda kurularak yöresel ürünlerin satıldığı stantlar, bu hafta ise depremzedeler için dayanışma etkinliğine dönüştü. Şehirde yaşayan kadınların da katılımıyla alana yeni stantlar da eklenerek, evlerde yapılan tatlı ve tuzlu poğaçalar ile lokmalar alanda satılmaya başlandı. Kadınların satışını yaptığı ürünlerden elde edilecek gelir, günün sonunda depremzedeler için bağışlanacak. Açılan stantlarda, deprem yardımı yazısını gören vatandaşlar da stantlara talep göstererek alışveriş yapmaya çalıştı.

"Bir nebze de olsa katkıda bulunmak bizi mutlu edecektir"

Meydana açılan stantta bulunan kadınlardan Elif Belge yaptığı açıklamada, "Bu hafta bizim için çok daha özel. Depremzede vatandaşlarımız için şu an bir etkinlik düzenledik. Burada toplanan bütün gelirleri onlara göndereceğiz. Bir nebze de olsa katkıda bulunmak bizi mutlu edecektir. Şu an sıcak lokma kızartıp dağıtıyoruz. Diğer arkadaşlarımızın ise evde hazırlamış oldukları tatlılar, tuzlu poğaçalarımız var. Köy halkından gelen teyzelerimiz var. Kendi mahsullerini satmaktalar" dedi.