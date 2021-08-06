Kadınlar deprem ve Covid-19 stresini hasat yaparak attı

Malatya’da ’Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi’nin gönüllü üyeleri, toprakla buluşturdukları ata tohumlarından hasat yaprak depremin ve Covid-19’un stresini attı.

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde üretime destek vermek isteyen gönüllü kadınların bir araya gelmesiyle kurulan Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi, yaptığı çalışmalar ile kadınların hayatında olumlu etkiler bırakmaya devam ediyor. Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi üyeleri, Battalgazi Belediyesinin destekleriyle oluşturulan özel sera alanında, ata tohumlarını ve sebze fidanlarını Mayıs ayında toprakla buluşturmuşlardı. Kadınlar, 3 ay aranın ardından özenle büyüttükleri sebzeleri hasat ettiler. Toprakla meşgul olarak Covid-19 stresini ve 2020 yılında Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin stresini atma fırsatı bulan kadınlar, elde ettikleri ürünlerle mutlu oldular. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de kadınlar tarafından doğal yollarla üretilen sebzelerle hazırlanan kahvaltıda ürünlerin tadına bakma fırsatı buldu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, kadınların yaşadığı stresi dağıtmak için böyle bir çalışma yürüttüklerini belirterek, “Bilindiği gibi 2020 yılında Malatya’mızda bir deprem özellikle Battalgazi bunlardan ciddi etkilenen 4 ilçeden birisi akabinde pandemi vakasıyla karşılaştık. Bu süreç içerisinde kısmi zamanla evde kalmalar daha sonrasında hastalığın yaygınlaşmasıyla birçok insanımız özellikle kadınlar daha fazla evlere hapsoldular. Biz bu biriken sıkıntıyı stresi dağıtmak, psikolojiyi biraz daha rahatlatmak adına belediyemiz tarafından bulunduğumuz alan Kadın Kooperatifine tahsis edildi. kadınlar burada üretimlerini gerçekleştirsinler, üretirken de bir araya gelip bir organizasyon oluşmasına vesile oldu. Bu organizasyonda farklı düşüncelere, farklı kimliklere sahip tüm kadınlarımız bir araya geldi. Bir araya gelirken bu farklılıkların hepsini geride bıraktılar. İnsanların yaşam şekilleri düşünceleri farklı olabilir ama kendilerini Türkiyeli olarak görebiliyorlarsa bu bize yeter. Kadınlar arası birlikteliği sağlamak ve bir organizasyon oluşturmak. Bununla birlikte kadınlarımız kendi ayakları üzerinde durmayı ve onları cesaretlendirip onların üretmiş oldukları ürünleri alacağız. Hangi ürünleri ekmeleri noktasında onlara öncü olacağız” dedi.

Battalgazi Kadın Kooperatifinde gönüllü üyesi Neriman Vural, Covid-19 sonrası böyle bir faaliyetin kendilerine hediye gibi geldiğini belirterek, “Osman başkanımız bize bir bahçe verdi. Biz burada domates, biber, patlıcan, bamya ve şimdi de ürünlerimizi topluyoruz. Covid-19 sonrası bize bir hediye oldu. Bir yere gidemedik 2 yıldır evdeyiz. Ürünleri toplamak çok güzel oluyor. Biz baktıkça o da bize verim veriyor. Bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Burada hem güzel zaman geçiriyorum. Hem eğleniyorum” ifadelerini kullandı.

“Covid-19 sürecinde evlerde bunalmış, sıkılmıştık”

Battalgazi Belediyesi Kadın Kooperatifi gönüllü üyesi Songül Nakir, toprakla bütünleşmenin mutluluğu yaşadığını belirterek, “Bize bu güzelliği yaşatana teşekkür ediyorum. Covid-19 sürecinde evlerde bunalmış, sıkılmıştık. Bize bahçe tahsis edilmişti. Yiyin, için hizmet bizden yeme sizden dediler. Ata tohumundan yetişen sedirleri verdiler, domates, biber, bamya, kabak ektik şu an hasat vakti. Kazmasını, sulamasını yaptık. Şu an hasat vakti mutluyuz, çok güzel. Elimizle toprağa değdi toprağımızın kıymetini bilelim. Ağacımızı koruyalım, ormanı koruyalım” şeklinde konuştu.