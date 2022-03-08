banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Pandemi süreci bahçeli evlere olan talebi arttırdı!
Pandemi süreci bahçeli evlere olan talebi arttırdı!
Piyasalar güne nasıl başladı?
Piyasalar güne nasıl başladı?
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Kadın dayanışması ödül getirdi!
Kadın dayanışması ödül getirdi!

Kadınlar burada hem meslek öğreniyor hem de kazanç sağlıyor

Bingöl’de Aile Destek Merkezi-2 bünyesinde kurs gören kadınlar, amigurumi tekniğiyle ilmik ilmik ördükleri oyuncakları satarak hem meslek öğreniyor hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Haberde İnsan 08.03.2022, 10:17
Kadınlar burada hem meslek öğreniyor hem de kazanç sağlıyor

Bingöl’de Aile Destek Merkezi-2 bünyesinde kurs gören kadınlar, amigurumi tekniğiyle ilmik ilmik ördükleri oyuncakları satarak hem meslek öğreniyor hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Bingöl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde bulunan Aile Destek Merkezi-2’de kadınlar el sanatlarına yoğun ilgi gösteriyor. Aile Destek Merkezinde bulunan flografi, tel kırma, rölyef tablo, bal mumu, ahşap seramik, örgü oyuncak gibi el sanatları kurslarında eğitim alan 65 kadın, ürettikleri ürünleri özel sipariş veya sergilerde satarak ekonomik kazanç sağlıyor. Kurum bünyesinde bulunan ve son dönemlerde yoğun ilgi gören el sanatları kurslarından biri de amigurumi tekniğiyle yapılan örgü oyuncaklar. Amigurumi kursuna gelen kadınlar, 4 ay boyunca ilmik ilmik işleyerek ürettikleri örgü oyuncakları sergilerde veya özel siparişler alarak satışını gerçekleştirip hem kendilerine hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

"Kadınlar burada stres atıyor"

Kadınların amigurumi kursunda zamanı değerlendirdiklerini ve stres attıklarını belirten el sanatları hocası Sibel Sönmez, örgü oyuncakların satışından kadınların kazanç elde ettiğini söyledi. Sönmez, "Burada çeşitli el sanatları kursları vermekteyiz. Bunlardan biri de amigurumi, benim alanım. Burada kadınlarımız belirli saatlerde gelerek üretim yapıyor. Bu yaptıkları ürünleri aile ekonomisine katkı olsun diye sergilerde veya özel siparişler alarak satıyoruz. Bu şekilde hem stres atıyorlar burada, zamanlarını değerlendiriyorlar artı olarak ekonomik olarak kazanç elde ediyorlar. Biz modüllerimizi 4 ayda bir yeniliyoruz. Her seferinde yeni öğrencileri alıyoruz ve gelmek isteyen tüm kadınlarımızı bekliyoruz" dedi.

"Kurs sonunda isteyen işletme açıyor isteyen sosyal medyadan satıyor"

Kısa bir zaman önce kursa başlayan ve üretim yapan evli 2 çocuk annesi Müzeyyen Atasoy, Aile Destek Merkezi-2’den memnun olduğunu ifade etti.

Atasoy, “Evli, 2 çocuk annesiyim. Aile Destek Merkezini sosyal medya üzerinden gördüm. Kayıt yaptırdım ve çok da memnunum. Burada hem meslek öğreniyoruz hem de yaptığımız ürünleri satıp ev ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Çocuklarımız için de sınıf olduğu için herhangi sıkıntımız olmuyor. Burası aile ortamı gibi. Kursu bitirdikten sonra öğretici olmak isteyen, işletme açmak isteyen yada sosyal medya üzerinden satmak isteyen olursa çok iyi oluyor. Çünkü çeşitli teknikler öğreniyoruz. Ben de kurs bittikten sonra kendi sayfamı açarak ürünlerimi yapıp satmak istiyorum. Herkese de tavsiye ediyorum. Bütün kadınlar için hem maddi hem de manevi olarak çok iyi olacaktır” diye konuştu.

Yorumlar (0)
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Başakşehir 28 47
4. Fenerbahçe 28 47
5. Alanyaspor 28 46
6. Adana Demirspor 28 45
7. Beşiktaş 28 45
8. Hatayspor 28 43
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 28 38
11. Gaziantep FK 28 37
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Erzurumspor 27 44
6. Eyüpspor 26 42
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 25 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 26 53
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 26 45
8. Wolverhampton Wanderers 27 40
9. Southampton 27 35
10. Crystal Palace 28 33
11. Aston Villa 26 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 26 28
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 27 23
17. Everton 25 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 27 20
20. Norwich City 27 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Barcelona 26 48
4. Atletico Madrid 27 48
5. Real Betis 27 46
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 27 40
9. Valencia 27 36
10. Celta Vigo 27 35
11. Osasuna 27 35
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 26 31
14. Elche 27 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 27 26
17. Granada 27 25
18. Cadiz 27 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 27 18