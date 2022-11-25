Kadına yönelik şiddete ’dur’ demek için yürüdüler

Çankırı’da yüzlerce vatandaş, kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda farkındalık oluşturmak için açtıkları pankartlarla yürüdü.

Çankırı’da, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş yapıldı. İl merkezinde düzenlenen yürüyüşte kadınlar açtıkları, ’kadına şiddet insanlığa ihanettir’ yazılı pankartla caddelerde yürüyerek farkındalık oluşturdu. Yürüyüşe Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Jandarma Komutanı Albay Yusuf Mutlu Genç, Cumhuriyet Savcısı Oğuz Şükrü Ener daire ve kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, idareci, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüşün ardından, vatandaşlar Ahmet Yesevi Camii bahçesinde kurulan stantlarda bilgilendirildi.

Yürüyüşün ardından konuşan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, ’’Tabii özünde şiddet ama özelinde kadına yönelik şiddet en önemli gündem maddelerimizden birisi. Maalesef biraz önce arkadaşlarımızın da söylediği gibi son yıllarda bu konuda hiç istemediğimiz, görmek istemediğimiz bir artışı görmekteyiz. Ancak başta Aile, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzdeki arkadaşlarımız olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla şiddetin ortaya çıkmaması için önleyici hususlar tartışıyor, görüşüyor. Sonrasında da bir eylem planı şeklinde ilimizde uygulama gayreti içerisinde oluyoruz. Tabii istemediğimiz bir şekilde şiddet ortaya çıkarsa da yine emniyetimiz, jandarmamız adliyemiz, baromuz marifetiyle gereken hem hukuki desteğin sağlanması hem de şiddet mağduru olmuş olan bireylere, gereken desteğin, gereken korumanın verilmesi hizmetlerimiz devam etmekte. Ama dediğim gibi idareci olarak benim şahsımda ve beraber çalışma arkadaşlarımla beraber gördüğüm esas sorumluluk, muhakkak ki bu şiddetin ortaya çıkmadan engellenmesi. Dediğim gibi tüm paydaşlarımızla beraber inşallah ilimiz genelinde yeni vakaların ortaya çıkmaması için elimizden gelen tüm desteği ve çabayı göstermeye devam edeceğiz" dedi.