“Kadın Yunuslar” her daim görevinin başında

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği’nde görevli kadın polisler, Başkent’in huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz görevinin başında.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği’nde görev yapan kadın polisler, Başkent’in huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz, kar kış, yağmur çamur, demeden görevini sürdürüyor. Öte yandan, yunus polis olmak isteyen bir kişinin, 28 yaşını geçmemiş olması gerekiyor. Erkeklerde 1.75, kadınlarda ise, 1.70 boy şartı bulunuyor. Motosiklet sürüşü için yeterli fiziksel özelliklere sahip olması ve sağlık olarak da herhangi bir engelinin bulunmaması gerekiyor. Tüm bu özellikleri taşıyan Polis Meslek Yüksekokulu ve Polis Akademisi mezunları, düzenlenen mülakatları başarılı bir şekilde geçtikten sonra 4 aylık bir eğitimden geçerek yunus polis olabiliyor.

“Polis olmak benim çocukluk hayalimdi”

Yunus polis olmak için aranan şartları karşılayan kişilerin 4 aylık bir eğitim sürecinden geçtiğini belirten yunus polis Canan Göl, “Vatandaşlar tarafından ‘yunuslar’ olarak da bilinen Motosikletli Polis Timler Amirliğinde görev yapıyorum. 14 yıldır bu meslekteyim. Mesleğime ilk olarak da yunuslarda başladım. Çeşitli illerde ve birimlerde görev yaptıktan sonra son 4 yıldır yeniden yunuslarda görevimi sürdürmeye başladım. İlk başta zaten polis olmak çocukluk hayalimdi benim. Polis olduktan sonra ‘motosikletli polis’ olma düşüncem de motosikleti sevdiğim için. Zaten 14 yıl önce bu kararı vermiştim. O günden bugüne kadar da bu sevgim hiç azalmadı. Bu görevi yapmakla da gurur duyuyorum. Ben size motosikletli polis olmanın şartlarından biraz bahsedeyim. Önce fiziki yeterlilik sınavlarından geçiyorsunuz. Kadınlarda 1.70, erkeklerde 1.75 boyunda olmanız bunun için yeterli oluyor. En az 4 haftalık bir eğitim sürecinden sonra başarılı olanlar ikici bir sınavdan da geçtikten sonra yunus polis olmaya hak kazanıyor. Biz de o şanslılardan biriyiz” ifadelerini kullandı.

“Eğitim bizim için hiçbir zaman bitmiyor”

Dört aylık eğitiminin sonrasında sahadaki eğitimin de sürekli olarak devam ettiğini vurgulayan Göl, “Bizler kursu bitirdikten sonra göreve çıkıyoruz. Ama eğitim bizim için hiçbir zaman bitmiyor. Çeşitli aralıklarla da bu devam ediyor. Gerek bölgede olsun, gerek de karşımıza çıkan olaylarda olsun bu eğitimler hep devam ediyor. Uygulamalar yapıyoruz, bu uygulamalarda araçlar nasıl aranır, vatandaşa karşı nasıl davranmamız gerekiyor bu konulara hem kendi hem de vatandaşların güvenliği açısından gerekli hassasiyeti gösteriyoruz. Narkotik eğitimler alıyoruz” şeklinde konuştu.

“Mesleğimi gururla yapıyorum ve bu üniformayı gururla taşıyorum”

Şu an 8 yaşında bir kızının olduğunu ve kendisine imrendiğini, kızını da ilerleyen süreçte bu üniforma içerisinde görmekten gurur duyacağını söyleyen Göl, “Ben ilk mesleğe başladığımda bekar olarak başladım. Bu 14 yıllık süreç içerisinde evlendim, çocuğum oldu. Eşim de yunuslarda görev yapıyor. 8 yaşında bir kızım var şuan da. Hem annesini hem de babasını motosiklet üzerinde, bazen yeri geldiğinde görevlerde gördüğü zamanlarda o da gurur duyuyor bizimle. Bu tabi ki çok güzel bir şey. Bir anne olarak çocuğumun benimle gurur duyması, benim için de gurur verici bir olay. Her meslekte olduğu gibi bizim de zorluklarımız olmuyor değil. Özellikle çocuklu bir anne iseniz bunun zorluklarını ayrıca yaşadığımız durumlar oluyor. Bazen uyuduğu zaman yanlarında olamıyoruz. Ben motosiklet binmesini gerçekten çok seviyorum. Mesleğimi gururla yapıyorum ve bu üniformayı gururla taşıyorum. İnşallah bundan sonra da taşımaya devam edeceğim. Kızımın da motosiklet sevdası olmasını isterim. Normalde birçok anne baba bundan çekinir. Ama hem eşim olsun hem ben olayım kızım bizden alışkın olduğu için çok da zorlanacağını zannetmiyorum. Ama bu görevi ona devretmek isterdim” diye konuştu.

“Bu görev benim hayalimdi”

Polislik mesleğinin eskiden bu yana hayali olduğunu belirten yunus polis Demet Koç, “2018 yılında Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis Timler Amirliği’nde görevime başladım ve hala burada görevimi sürdürüyorum. Benim hayalimdi ve bu süreç ilk olarak lise 2’nci sınıfta başladı. PMYO sınavlarına girdim ve burada başarısız olunca üniversiteye gittim. Nevşehir Üniversitesi’nde iktisat bölümünden mezun oldum. Üniversite okurken de hep aklımdaydı. Üniversiteden sonra POMEM sınavına girdim ve kazandım. 4 ay eğitim aldım. Ondan sonra Ankara’da göreve başladım” açıklamasında bulundu.

“Önceliğimiz kendi güvenliğimiz”

Yunus polislerin görev alanlarından da bahseden Koç, “Yunus polisler Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı olduğu için önleyici hizmet olarak görev alıyor. Kalabalık ortamlarda devriye görevlerini yapıyoruz. Sabit noktalarda bekliyoruz ve şüpheli araçlar üzerinde uygulama yapıyoruz. Genelde uygulamada tecrübeli bir personelimiz şüpheli gördüğü aracı çevirir ve biz arama gerçekleştiriyoruz. Ama önceliğimiz kendi güvenliğimiz. Çevre koruma nöbetçisi gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra biz uygulamamıza devam ediyoruz” dedi.

“Biz mesleğimizi sevdiğimiz için çok zorlanmıyoruz”

Yunus üniformasının ve motosikletlerin vatandaşlar tarafından ilgi ile karşılandığını, çocukların motosikletler ile fotoğraf çekinmek istediğini söyleyen Koç, “Normalde yunus üniforması diğer meslektaşlarımızdan farklı olduğu için çok dikkat çekiyor. Bir de özellikle kadın yunus polis gördükleri zaman ilgilerini çekiyor. Ankara’da kadın yunus polis çok nadirdir. Yüzde 2 gibi bir dilimi oluşturuyoruz. Genelde çocukların ve kadın vatandaşların ilgisini çekiyoruz. Nasıl yunus olduğumuzu soruyorlar. Gelip fotoğraf çekinmek isteyenler oluyor. Aslında yunus polis güç gerektiren bir meslek. Çünkü motor üzerindeyiz ve belli bir güç gerektiriyor. O yüzden kadınlar için zor bir meslek. Ama biz mesleğimizi sevdiğimiz için çok zorlanmıyoruz” ifadelerini kullandı.