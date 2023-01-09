Kadın öğretmen ve öğrenciler bağımlılığa ‘futbol’ oynayarak dikkat çekti

Samsun’da Canik Mesleki ve Anadolu Lisesi kadın öğrenci ve öğretmenleri, bağımlılıkla mücadeleye sporla dikkat çekmek amacıyla salon futbolu oynadı. Etkinlikte konuşan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Spor, bağımlılıkla mücadelede baş argümanlarımızdan bir tanesidir" dedi.

Yeşilay ve Canik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hayata geçirilen ‘Bağımlılık Öldürür, Spor Güldürür’ isimli projenin açılışı yapıldı. Gençleri bağımlılıktan korumak, bağımlılıkla mücadelede sporla farkındalık oluşturmak ve spora teşvik etmek amacıyla okulun kadın öğretmen ve öğrencileri futbol maçı yaptı. Kıran kırana geçen maçın kazananı dostluk oldu.

Etkinlikte konuşan Vali Dağlı, "Gençler bizim geleceğimizdir, yarınlarımızdır. Onun için zararlı hiçbir alışkanlığa bulaşmadan, kendinizi hayata hazırlamanız, bizim için, ülkemiz ve aileniz için son derece önemlidir. Bu anlamda, bağımlılıkla mücadele çalışmalarında sporun ne kadar önemli bir yer teşkil ettiğini biliyoruz. Spor bağımlılıkla mücadelede baş argümanlarımızdan bir tanesidir. Çünkü gençlerimiz spor yapmak suretiyle hem vakitlerini güzel geçirecekler hem de sportif faaliyetlerini en iyi şekilde yapacaklar" diye konuştu.

"Akranlar arası iş birliğine özendirmeye amaçlamaktayız"

Okul Müdürü Osman Ayar, "Gençlerle kurulan iletişimde, şefkati, anlayışı ve hoşgörüyü elden bırakmamalıyız. Onlarla aramıza aşılamayacak engeller koymamalı, günlük hayatta onlarla iş birliği içinde olmalıyız. Farkındalık oluşturmak, onlar ile iş birliği yaparak akranlar arası iş birliğine özendirmeye amaçlamaktayız" şeklinde konuştu.

"Sağlıklı yaşamak bizim önceliğimiz"

Samsun Yeşilay Başkanı ve İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Alkol, tütün, teknolojide kumar bağımlılığı, madde, gibi burada bağımlılıkla mücadeleyi yaparken, daha çok iyi alışkanlıklar kazanmak, sportif faaliyetlere katılmak, sağlıklı yaşamak bizim önceliğimizdir. Biz de ‘Bağımlılık Öldürür, Spor Güldürür’ sloganıyla bir proje başlattık ve devamı da gelecek. Biz bu gibi projeleri önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Onları iyi bir şeylere yönlendirelim istedik"

Proje hakkında bilgi veren rehber öğretmen Birgül Karacalı ise “Bir süredir bağımlılıkla ilgili çalışmalar yapıyordum. Aynı zamanda okullarda bağımlılığı önleme formatörüyüm. Okulumuzda da böyle sporla beraber gençleri boş zamanlarını güzelce değerlendirelim, onları iyi bir şeylere yönlendirelim istedik. ‘Bağımlılık Öldürür, Spor Güldürür’ dedik. Sağlıklı yaşamla beraber bunu birleştirelim istedik ve böyle bir proje yaptık. Amacımız gençlerin vakitlerini spor gibi iyi bir şeye yönlendirip bağımlılıktan uzak durmalarını sağlamak. Bu niyetle bu projeyi oluşturduk" açıklamasında bulundu.

Etkinliğe ayrıca Canik Kaymakamı Mahmut Halal, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar katıldı. Toplu fotoğraf çekiminin ardından etkinlik son buldu.