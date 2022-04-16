Kadın muhtar ihtiyaç sahiplerinin gönlüne taht kurdu

Zonguldak’ın Devrek ilçesindeki 83 köy muhtarı arasında tek kadın muhtar olan Müfettişler köyü muhtarı Şengül Geldi, Ramazan ayında gönüllülerle birlikte 4 yıl önce hayata geçirdiği proje ile ihtiyaç sahibi ailelerin imdadına yetişiyor.

Zonguldak’ın Devrek ilçesi Müfettişler köyü muhtarı Şengül Geldi Ramazan ayında hayata geçirdiği projelerle gönüllere taht kuruyor. Devrek’in tek kadın köy muhtarı olan ve sekiz yıldan bu yana da muhtarlık yapan Şengül Geldi Ramazan ayı geldiği zaman kapı kapı, mahalle mahalle dolaşarak ihtiyaç sahiplerine ulaşarak yardım kolisi dağıtıyor.

Yaklaşık dört yıl önce hayata geçirdiği proje ile ihtiyaç sahibi kişilere ulaşarak özellikle de Ramazan ayında onlara bir nebze olsun destek verdiklerini söyleyen Şengül Geldi, ”Biz bu projeyi dört yıl evvel hayata geçirmiştik. Bizler inanan ve bizlere güvenen gerek yurt dışından ve gerekse de yurt içinde yaşayan gönül dostlarımızın destekleri ile yardım kolileri hazırlayarak onlara bir nebze de olsa destek sağlamaya çalışıyoruz. Bu gönül dostları özellikle de isimlerinin gizil tutulması konusunda çok hassas davranıyorlar. Bu yardımları hiç bir kurum ve kuruluştan temin etmiyoruz bunun burada özellikle belirtmek istiyorum. Biz bu projeyi hayata geçirirken bir muhtar değil de bir insan olarak kendime düstur edindim ve sevenlerimizin destekleriyle de bunda başarılı olduğumuza inanıyorum. Şu ana kadar yaklaşık 500 adet Ramazan kolisi dağıtımını hayat geçirdik. İlçe merkezi dahil olmak üzere Devrek’in tüm köylerine muhtarlarımızın tespit ettikleri ihtiyaç sahibi kişilere ulaşarak yardım kolilerini ulaştırmaya gayret ediyoruz. Yardım kolilerinin dışında da yine ihtiyaç sahibi ailelerinin 0 ile 12 çocuklarına Kurban bayramında kıyafet temin ederek onları giydirmeyi hedefliyoruz bizlere destek veren herkese buradan teşekkürlerimizi sunuyor, bizlere destek vermelerini devam etmelerini istiyoruz” diye konuştu.

Gönüllü vatandaşların desteği ile hayata geçirilen projede il, ilçe ve köy gözetmeksizin ihtiyaç sahiplerine ulaşarak yardımları ulaştıran Şengül Geldi, desteklerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.