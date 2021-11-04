banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Twitch Türkiye kara para aklama olayı yurt dışında haber oldu!
Twitch Türkiye kara para aklama olayı yurt dışında haber oldu!
Beşiktaş, Lizbon'da yıkıldı
Beşiktaş, Lizbon'da yıkıldı
Sporting taraftarı, Beşiktaşlılara saldırdı: 3 Türk yaralandı
Sporting taraftarı, Beşiktaşlılara saldırdı: 3 Türk yaralandı
Rus uçağı radardan kayboldu!
Rus uçağı radardan kayboldu!

Kadın motorcu motosiklet tutkusunu toprak pistlere taşıdı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 5 yıldır motor sporları ile uğraşan eczacı Gökçen Kabaş, son katıldığı şampiyonada 43 erkek arasında 25’inci oldu.

Haberde İnsan 04.11.2021, 13:31
Kadın motorcu motosiklet tutkusunu toprak pistlere taşıdı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 5 yıldır motor sporları ile uğraşan eczacı Gökçen Kabaş, son katıldığı şampiyonada 43 erkek arasında 25’inci oldu.

Bodrum’da kamu eczacısı olarak görev yapan 36 yaşındaki Gökçen Kabaş, motosiklet merakını toprak pistlere taşıdı. Güç ve dayanıklılık gerektiren motor sporları ile 5 yıldır ilgilenen Kabaş, bazı şampiyonalarda tek kadın olarak mücadele ediyor. Bodrumlu sporcu, çok sayıda erkeği geride bırakarak kadınların da erkekler gibi bu sporu yapabildiğini gösteriyor. Motor sporları serüvenini anlatan Gökçen Kabaş, eşinin desteğiyle şampiyonalara katıldığını ifade ederek, “Motor merakı hep vardı ama eşim Atilla’nın desteğiyle toprakla tanıştım. Sanırım o da buraya geleceğimi tahmin etmiyordu. Daha sonra tecrübe olsun diye yarışlara girmeye başladım. Ralli ile tanıştım ve devam ediyorum. İlk yarışımda çok heyecanlıydım, tek hedefim tamamlamaktı. Fethiye’de enduro yarışıydı. Çok yağmura denk geldik. Tamamladım fakat mekanik arıza yaşadım. İdeal sürede bitiremediğim için derecelendirmeye giremedim ama yarıştan döndüğümde başka bir Gökçen’dim. Orada yaşadıkları insanın sosyal hayatına da yansıyor. O yüzden o zehri ilk yarışta aldığımı söyleyebilirim” dedi.

Bir kadın olarak motor sporu yapmanın zor olduğunu söyleyen Kabaş, “Fiziksel olarak erkekler daha güçlü. Biz maalesef çocuk yaşta bu spora başlayamıyoruz. Sonradan kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. O yüzden hem psikolojik olarak hem de fiziksel olarak ekstra efor sarf etmemiz gerekiyor. Fakat adapte oldukça, yarıştıkça erkek sporcu arkadaşlarımızdan da hem psikolojik hem de fiziksel desteği görmek çok mutluluk verici. Yarışın sonunda herkes bir takım oluyor. Bu ruh beni çok mutlu ediyor” dedi.

“Gün 36 saat olsa yetmeyecek”

Hem iş hem de sporu birlikte götüren Gökçen Kabaş, “Çok zor oluyor, kolay değil. Gün 36 saat olsa yetmeyecek. Ama hem işi devam ettirip hem de bu sporu yapmak çok keyifli ama kolay değil. Yarış önceleri sabah akşam antrenmanlar yapıyorum. Bu bana keyif veriyor. Bundan ötürü mutluyum. Dünyada bu sporu yapan çok kadın sporcu var. Yine de erkeklere nazaran az ama Türkiye’de yeni yeni tek tük bu spora başlayan arkadaşlarımız oldu” dedi.

“Sağlığım ve imkanlarım el verdikçe bu spora devam edeceğim”

Son olarak Eskişehir’den başlayıp Kars’ta sona eren 2 bin 200 kilometrelik TransAnatolia Rally Raid’de 43 erkek arasında 25’inci olan Gökçen Kabaş, imkanları el verdikçe bu spora devam edeceğini dile getirerek sözlerini şöyle noktaladı:

“Covid-19 pandemisi nedeniyle ben bir süredir yarışmamıştım. Hem antrenmansızdım hem de yarış psikolojisinden uzaklaşmıştım. İlk günler adapte olmakla geçti. Motorum yeniydi. 3’üncü günden sonra açıldım. Sıralamada da yükselmeye başladım. 43 erkek arasında 25’inci oldum. Bu çok mutluluk vericiydi. Bundan sonra da sağlığım, mali imkanlarım ve destekler el verdiği sürece tabii ki devam edeceğim. Yani yolda gören kadınların, o erkek çocukların, kız çocukların gördüklerinde verdikleri tepkileri yaşamaya devam etmek istiyorum. Bir fotoğrafla, bir cümleyle birçok çocuğun hayatına dokunabileceğimi hissediyorum. O yüzden bırakmak istemiyorum.”

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Başakşehir 11 15
11. Kayserispor 11 14
12. Adana Demirspor 11 13
13. Sivasspor 11 12
14. Antalyaspor 11 12
15. Gaziantep FK 11 12
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
17. Kasımpaşa 11 9
18. Göztepe 11 9
19. Giresunspor 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Bursaspor 10 14
8. Tuzlaspor 10 14
9. Gençlerbirliği 10 14
10. İstanbulspor 10 13
11. Boluspor 10 12
12. Samsunspor 10 12
13. Adanaspor 11 12
14. Denizlispor 10 11
15. Menemenspor 10 11
16. Manisa FK 11 10
17. Altınordu 11 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Wolverhampton 10 16
8. Brighton 10 16
9. Tottenham 10 15
10. Everton 10 14
11. Leicester City 10 14
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 12 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Granada 11 11
15. Celta de Vigo 12 11
16. Elche 12 10
17. Deportivo Alaves 11 10
18. Cádiz 12 9
19. Levante 12 6
20. Getafe 12 6