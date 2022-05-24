Kadın işletmecinin azmi

Devrek’te çorba ve köftecilikle işe başlayan bayan işletmeci iki yıl sonra altı kişilik personel ile iş yerinin açılışını gerçekleştirdi.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde yaşayan kadın işletmeci Münevver Yılmaz, iki yıl önce tek başına çorba ve köfte satarak başladığı işlerini geliştirdi. Çorba satarak başladığı işinde kendi lokantasını açan Yılmaz, 6 kişiyi de istihdam etti. Lokantanın açılışı ise protokolün katılımı ile gerçekleşti.

Hiçbir şey bilmeden çorba çatarak başladığı işini büyüttüğünü anlatan Münevver Yılmaz, "Buraya yaklaşık iki yıl evvel tek başıma ızgara köfte ve çorba satarak başladım ve tabiri caiz ise adeta kendimi buraya gömdüm. Tek başıma burada yattım burada kalktım çok zor günler geçirdim ama yılmadım. Zaman ilerledikçe küçük küçük dokunuşlarla burayı büyütmeye başladım ve hiç bir şekilde devletten ve başka bir yerden maddi destek almadan bunları hayata geçirdim" diye konuştu.

Lokantanın açılışını gerçekleştiren Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş ise ” Öncelikle Münevver hanımı tebrik ediyorum çok çaba sarf etti ve başardı. Değme erkeğin yapmaya cesaret edemediği azmi sergileyerek bu işletmeyi bu hale getirdi. Münevver hanımı bu cesaretinden ve katma değere desteklerinden dolayı tebrik ediyorum” diye konuştu.