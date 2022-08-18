Kadın denetmen onay verdiği pistte yarışacak

Türkiye’nin en büyük karting pistlerinden birisi Adana’da açıldı. Türkiye’nin ilk ve tek kadın hobi karting pist denetmeni olan pilot Şendağ Öztoprak, pistin denetimini yaparak açılmasına onay verdi. Ardından karting aracına binen Öztoprak, pisti test etti.

Türkiye’nin ilk ve tek kadın hobi karting pist denetmeni olan pilot Şendağ Öztoprak, 2012 yılında Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Adana İl Temsilcisi oldu. Yaklaşık 7 sene bu görevi sürdüren Öztoprak, daha sonra Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’na bağlı lisanslı Türkiye’nin ilk ve tek hobi karting pist kadın denetmeni oldu ve 2017 senesinde Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş ile Hatay’dan sorumlu olarak yeni görevine başladı. Ancak pandeminin de araya girmesiyle Mersin Erdemli ve Kahramanmaraş hariç bütün illerdeki karting pistleri kapandı.

İhlas Haber Ajansı’nın 22 Şubat’ta yaptığı ‘Türkiye’nin tek kadın pist denetmeni’ haberinin ardından Adana’da iş adamı Barış Baş tarafından merkez Seyhan ilçesine bin 100 metrekare ile Türkiye’nin en büyük karting pistlerinden birisi açıldı.

Pistin denetimini yaptı, ilk turu attı

Türkiye’nin ilk ve tek kadın pist denetmeni olan pilot Şendağ Öztoprak, pistin denetimini yaparak pisti açtı. Pistin açılmasının ardından araca binen Öztoprak, pisti test etti.

Şendağ Öztoprak, “Açıkçası şu anda çok mutluyum. 6 ay önce pistin olmadığını, pistsiz illerin denetmeni olduğumu söylemiştim. Kısa sürede böyle büyük bir pistin açılacağını düşünmüyordum. Yıllar önce biz bu pistte Türkiye Şampiyonası yapmıştık. Şimdi tekrar bu pistin açılıyor olması beni çok mutlu ediyor. Sevindiğim noktalardan birisi de 40 denetmen arasında tek kadın denetmenim ve kendi şehrimde bir denetim yaptım. Şu anda pist açıldı, onayı verdik” diye konuştu.

“Kazasız sürüşler olmasını istiyoruz”

Karting sporunun çok farklı ve keyif verdiğini anlatan Öztoprak, “Adana halkı için buranın çok keyif verici bir yer olacağına inanıyorum. İlk etapta 25 araç var. Bu araçlar da daha sonra artacak. Bu dönemden sonra eğitimler başlatılacak. Küçük çocuklar ve yetişkinlere eğitimler verilecek. Karting sporunu bilinçli bir şekilde insanlara vurgulayıp kazasız sürüşler olmasını istiyoruz” dedi.

Öztoprak, pistin Türkiye’deki en büyük pistlerden birisi olduğunu belirterek, Türkiye Karting Şampiyonası’nın son ayağının Adana’da düzenlenebileceğini söyledi. Ayrıca Öztoprak, Türkiye Karting Şampiyonası’nın Adana’da düzenlenmesi halinde yarışa çıkacağını da belirtti.

Karting pistinin sahibi Barış Baş, Türkiye Şampiyonası’nın Adana’da yapılması için girişimlerde bulunacaklarını belirterek, “Hedefimiz ilk sene Türkiye Şampiyonası’nı buraya getirmek. Pistin tüm düzenleme ve denetimleri yapıldı. Burası Türkiye’nin en büyük pistlerinden bir tanesi” ifadelerini kullandı.