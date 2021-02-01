Kadın belediye işçisinden örnek davranış

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nda temizlik personeli olarak görev yapan Fatma Altungül, örnek bir davranış sergiledi. Temizlik yaptığı sırada yerde altın küpe bulan Altungül, en yakın karakola giderek, küpeyi teslim etti.

Büyükşehir Belediyesi temizlik ekipleri caddeler ve sokaklarda temizlik yaparken kıymetli eşyalarla karşılaşabiliyor. Şimdiye kadar cüzdan, para ve altın takı bulan ekipler, söz konusu eşyaları kısa sürede karakola teslim etti. Yakın zamanda da Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan bir temizlik personeli içinde 20 bin liraya yakın para bulunan bir cüzdanı sahibine ulaştırmıştı. En son altın küpe bulan Fatma Altungül de aynı dilekle küpeyi Akdeniz ilçesinde Mağazalar Karakolu’na teslim etti.

“İnşallah yerine ulaşır”

38 yaşındaki evli ve iki çocuk annesi Fatma Altungül, “Öncelikle biz kadınlara iş imkanı verdiği için başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Hastane Caddesi’nde çalışıyorum. Kıymetli bir eşya buldum, onun yerine ulaşmasını istiyorum. İnşallah sahibini bulur. Kalpli olduğu için manevi değeri yüksektir. Hak yerini bulsun. Herkesin emeği var, inşallah yerine ulaşır” dedi.

“Sokaklarda, caddelerde çalıştığımız için sık sık bu tür olaylarla karşılaşıyoruz”

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü’nde Akdeniz ilçesi bölge sorumlusu olarak görev yapan Adem Uysal ise değerli eşya bulunduğunda çok hassas davrandıklarını ifade ederek, “Personelimiz değerli bir eşya bulmuş, bulduğunda beni aradı. Biz de gerekli yerlere bilgisini verdik. Eşyanın değerli olup olmadığını kuyumcu arkadaşlara sorduk, altın olduğunu, tahminen 700-800 TL tutarında olduğunu söyledi. Biz de bağlı bulunduğumuz en yakın karakola ulaştıracağız. Tabi bunun bir de manevi değeri var. Her şey para değildir, manevi değeri de olabilir o yüzden inşallah sahibine ulaştırmaya çalışacağız. Sokaklarda, caddelerde çalıştığımız için sık sık bu tür olaylarla karşılaşıyoruz. Değerli eşya buluyoruz, cüzdan, para gibi şeyler buluyoruz. Bulduğumuz andan itibaren de sahibine ulaştırılması için gerekli yerlere başvurumuzu yapıyoruz" şeklinde konuştu.