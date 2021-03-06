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Kadın ambulans şoförü erkek meslektaşlarına parmak ısırtıyor

Düzce’de 9 yıldır ambulans şoförü olarak görev yapan Dilek Ünal, mesleğindeki başarılarıyla Türkiye’ye örnek oluyor. Türkiye’nin en yoğun araç trafiğine sahip Bolu dağı geçişinin de bulunduğu Kaynaşlı Acil Sağlık Merkezinde görev yapan Ünal, hem zamana, hem de erkek meslektaşlarına meydan okuyor.

Haberde İnsan 06.03.2021, 10:43
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Kadın ambulans şoförü erkek meslektaşlarına parmak ısırtıyor

Düzce’de 9 yıldır ambulans şoförü olarak görev yapan Dilek Ünal, mesleğindeki başarılarıyla Türkiye’ye örnek oluyor. Türkiye’nin en yoğun araç trafiğine sahip Bolu dağı geçişinin de bulunduğu Kaynaşlı Acil Sağlık Merkezinde görev yapan Ünal, hem zamana, hem de erkek meslektaşlarına meydan okuyor.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimliği Kaynaşlı 112 Acil Sağlık Merkezi’nde 9 yıldır ambulans kullanan Dilek Ünal, şoförlüğün yanı sıra acil tıp teknikeri olarak da vatandaşların yardımına koşuyor. Tutkusu olan araba kullanma sevgisi ile ambulans kullanmaya başlayan Dilek Ünal, ilçedeki en acil vakalara en kısa sürede yetişmek için canla başla çalışıyor. Ünal, ayrıca araç trafiğinin en yoğun olduğu D-100 Karayolu Bolu dağı geçişi ve TEM otoyolu Boludağı Tüneli’nin bulunduğu mevkide kazalara da müdahale ederek, insanları hayata bağlıyor.

"Direksiyonda beni görünce şaşırıyorlar"

Erkek egemen bir mesleği başarı ile sürdüren Dilek Ünal, vatandaşların kendisini ambulans direksiyonunda gördüklerinde çok şaşırdıklarını belirterek, "Acil tıp teknisyeni olarak görev yapıyorum ama zaman zaman ambulans şoförü olarak da çalışıyorum. Bir kadını ambulans koltuğunda görünce çoğu zaman şaşırıyorlar. Ancak şu an yerel halk alışmış durumda. Güzel geri dönüşlerde oluyor. Bunlar bizi mutlu ediyor. Zaten yaptığımız işi severek yapıyoruz" dedi.

"Kadınların yapamayacağı iş yok"

Dilek Ünal, kadınların her türlü işi yapabilecek güce sahip olduklarını ifade ederek, "Bizim işimiz, sedye kaldırmak, hasta taşımak gibi beden gücü de gerektiren bir iş. Bu işi yapmak istedikten sonra bir de bu işi seviyorsan, bunun bilinciyle yapıyorsan hiçbir zorluğu yok yapılabilir. Dışarıdan bakıldığında zor olarak görülüyor, içine girince de zorlukları var. Ama önemli olan sizin mesleğinizi sevmeniz, bunu sevdiğinizde çok da başarılı olabiliyorsunuz. Ben kendi adıma söyleyeyim herhangi bir zorlukla karşılaşmıyorum. Zaten halkımızda bize yardım ediyor" diye konuştu.

"Ambulans şoförlüğüne araç kullanmayı sevdiğim için başladım"

Araç kullanmayı sevdiği için ambulans şoförlüğüne başladığını ifade eden Dilek Ünal, sözlerine şöyle devam etti:

"Ambulans kullanmakta çok hoşuma gidiyor. Ayrıca arka kabinde sağlıkçı olarak da çalıştığım için, arkadaşlarımın yaralanmadan vakalara rahat müdahale edebilmelerini sağlayacak koşulları da bildiğim için şoförlük yapmayı seviyorum. Bunun bilinciyle hareket ediyoruz. Ayrıca bu ambulansları sürebilmek için ileri sürüş teknikleri eğitimi de alıyoruz. Düzce’de daha yeni bir eğitimimiz vardı"

"Kadın inince tepkiler değişiyor"

Dilek Ünal, tepki gösteren hasta yakınlarının ambulans sürücü koltuğundan kadının indiğini gördüklerinde tepkilerini değiştirdiklerini belirterek, "Vakaya gittiğimizde ambulanstan indiğimde bazen dikkat etmiyorlar. Önce bir, ’ağabey’ diyorlar sonra, ’pardon abla biz erkek bekliyorduk’ diyorlar. Güzel durumlarla da karşılaşıyoruz. Halk alışmış durumda. Güzel, sıcak tepkilerde gösteriyorlar. Pek fazla olumsuz durumla karşılaşmıyoruz" diye konuştu.

"Cesurca ve azimle"

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hemcinslerinin gününü kutlayan Dilek Ünal, sözlerini şöyle noktaladı:

"Öncelikle biz kadınlara seçme - seçilme hakkını veren Mustafa Kemal Atatürk’e şükranlarımı sunuyorum. Bizim şu anda erkeklerle ayrım gözetmeden bu işi yapabilmemizi sağlamış. Bunun gururunu yaşıyoruz. Avrupa’da bile kadınlara bu kadar değer verilmezken, ilk önce Türkiye’de kadınlara değeri gösterilmiş. Bu vesileyle de dünya kadınlar gününde bütün kadınların gününü kutluyorum ve her kadın hiçbir işten korkmadan cesurca, azimle her işi yapabilir diyorum. Yeter ki kendilerine güvensinler"
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