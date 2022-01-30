Kadıköy’de Laz bakkalın sosyete arıları elektrikli battaniyeyle ısındı

Kadıköy’de bir vatandaş, cadde ortasındaki ağaç üzerinde oluşturduğu kovan içerisindeki arıların eksi sıcaklıklarda üşümemesi için arı kovanını elektrikli battaniye ile sardı.

Kadıköy’ün "Laz bakkal"ı olarak tanınan Fatih Bostan, kışın sıcaklıkların eksi seviyeleri görmesi üzerine ağaç tepesinde oluşturduğu arı kovanında bulunan arıların üşümemesi için ilginç bir çözüme imza attı. Özellikle gece saatlerinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte bal arılarının soğuktan etkilenmesini önlemek isteyen Bostan, arı kovanını elektrikli battaniye ile sardı. Kar yağışının etkili olduğu günlerde arılar elektrikli battaniye ile ısındı. Arıları sıcak tutmak için yapılan ilginç yöntem görenlerin dikkatini çekerken, bal yapan arılarına ‘sosyete arı’ ismini veren Bostan ise, kış ayı boyunca arılarını elektrikli battaniye ile koruyacağını belirtti.

"İstanbul’daki arılar sosyete arılar"

Kadıköy’deki arılara ‘sosyete’ ismini taktığını belirten Fatih Bostan, “Bu soğuk havalarda kediler, köpekler ve birçok canlı dışarıda. Herkes elinden geldiğince bu hayvanlarla ilgilense ortada sorun kalmaz. Arılar ise diğer hayvanlar gibi değil. Doğu’da ve Karadeniz’de arılar düşük sıcaklıklara bir nebze daha dayanıklı olabiliyor. İstanbul’daki arılar sosyete arılar. Soğuğa fazla dayanıklı değiller. Arılar belirli bir sıcaklığa kadar kendini koruyabiliyor ancak eksi seviyelerde donar korkusuyla kovanımızı elektrikli battaniye ile sardık. Arılarla anlaşma yaptım zaten bir süre ısıtacağım, sürekli yakamam diye. Mahallede herkes bana arıları soruyor. Onlara bir şey olsa ben mahalleliye hesap veremem. Mahalleli arılarımızı çok seviyor. Yoldan her geçen kovana bakmadan gitmiyor” diye konuştu.