Kadıköy’de evlendirme dairesinde "22.02.2022” yoğunluğu

Kadıköy’de evlenme tarihlerinin özel olmasını isteyen çiftler, 22.02.2022 tarihinde nikah salonlarını doldurdu. Aylar öncesinden "22.02.2022"de nikah kıydırmak için başvuran çiftler iyi günde, kötü günde bir ömür için "Evet" dedi.

Kadıköy’de evlilik tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen çiftler, Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesine akın etti. Aylar öncesinden "22.02.2022" tarihinde nikah kıydırmak için başvuran çiftler, nikah masasına oturdu. Çiftler, iyi günde, kötü günde bir ömür için "Evet" diyerek dünya evine girdi. Çiftlerin evlilik işlemleri yarım saatlik aralarla gerçekleştirildi.

“Çok güzel bir gün, bu tarih için baya uğraştık”

Çiftlerden Gönül Ayşe Dilova, “ Özellikle bugünü seçtik, çok heyecanlıyız. Çok güzel bir gün bu tarih için sıra almak için baya uğraştık. Mutluyuz, heyecanlıyız. 100 yılda olan bir tarih bu tarihi özellikle seçtik.” dedi.

“Bu tarihi için günler öncesinden başvurduk”

Çiftlerden Bora Çetin ise, “Çok güzel bir gün, çok heyecanlıyız. Bu tarihi özellikle seçtik. Günler öncesinden bu tarih için başvurduk. Nikahımız kıyılacak mutluyuz, heyecanlıyız.” ifadelerini kullandı.