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Kaçan köpek, trafiği birbirine kattı

Kocaeli’de, trafiğin en yoğun olduğu saatlerde D-100 Karayolunda araçların arasında koşan köpeği gören sürücüler yakalamak için seferber oldu. Dakikalarca süren kovalamacada tüm çabalara rağmen köpek yakalanamadı.

Haberde İnsan 21.09.2021, 22:25
Kaçan köpek, trafiği birbirine kattı

Kocaeli’de, trafiğin en yoğun olduğu saatlerde D-100 Karayolunda araçların arasında koşan köpeği gören sürücüler yakalamak için seferber oldu. Dakikalarca süren kovalamacada tüm çabalara rağmen köpek yakalanamadı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’de trafiğin en yoğun olduğu saatlerde D-100 Karayolu’nda seyir halinde olan sürücüler, sahibinin elinden kaçan yavru köpeğin yolda koştuğunu gördü. Sürücüler köpeğe zarar gelmemesi için araçlarından inerek yakalamaya çalıştı. Yavru köpek ile vatandaşlar arasında dakikalarca süren kovalamacaya rağmen köpek bir türlü yakalanamadı.

Sürücüler ile köpek arasındaki kovalamaca sırasında araçlarını yavaşlatan ve kontak kapatan vatandaşlar trafiği durma noktasına getirdi. Trafikte zaman zaman yürekler ağza geldi. Bazı anlar da sürücüler kaza yapmaktan son anda kurtuldu.

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