Kaçak yapıyı savunan CHP’li meclis üyesini partisi de dışladı

Bursa’nın Kestel ilçesinde doğal sit alanına kaçak yapıldığı için belediye ekipleri tarafından yıkılan villa sahipleriyle sosyal medya üzerinden canlı yayın yapınca

tepkileri üzerine çeken CHP’li meclis üyesine bir tepki de partisinden geldi.

Kestel Belediye Meclis Toplantısında CHP Grubu, kaçağı savunan Meclis üyeleri Sinan Keleş’in açıklamalarının partiyi temsil etmediğini bildirerek, “Lütfen, kaçak yapılarla ilgili

yasalardan kaynaklı görevinizi yapın. Teşekkür ediyoruz” dedi.

Kaçak yapı sahiplerine sahip çıkıp, görevini yapan belediye çalışanlarını hedef gösterdiği iddia edilen CHP’li Meclis üyesi Sinan Keleş’in katılmadığı Kestel Belediyesi Meclis Toplantısında söz alan CHP’li meclis üyesi Yılmaz Demir, meclisin kaçak yapılar ve imar affından kaynaklı olarak yetkiyi başkana verdiğini açıkladı. Bu kararın altında CHP’nin de imzası olduğunu hatırlatan Yılmaz Demir, “Siz lütfen görevinizi yapın” çağrısında bulundu.

Demir, “CHP’nin politikalarını belediye meclisinde grup sözcüsü, partide ise ilçe başkanımız belirler. Siz bizim kaçak yapıları yıkmayın, hata yapıyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz dediğimizi duydunuz mu? Tavrımız net.” dedi.

Kaçak yer sahipleri ile yaptığı yayınlar ve açıklamaları sebebiyle tepki çeken Sinan Keleş’in partiyi temsil etmediğini belirten Yılmaz Demir, ”Sinan Keleş bu açıklamaları CHP Meclis üyesi kimliği ile değil, gazeteci Sinan Keleş olarak yapmıştır. Bizim, CHP olarak tavrımız çok net” şeklinde konuştu.

CHP’li Yılmaz Demir’in açıklamasına yanıt veren Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, “Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin bir partisidir. Ben sadece Kestel’de yaşanan olayların CHP grubuna yakıştıramadığımı ifade ettim” dedi.