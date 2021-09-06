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Kaçak mobilya imalathanesi JÖH nezaretinde belediye ekiplerince yıkıldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kaçak yapılan mobilya imalathanesi belediye ekiplerince yıkıldı. Jandarma özel harekât ekipleri yıkımda güvenlik tedbiri aldı.

Haberde İnsan 06.09.2021, 15:07
Kaçak mobilya imalathanesi JÖH nezaretinde belediye ekiplerince yıkıldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kaçak yapılan mobilya imalathanesi belediye ekiplerince yıkıldı. Jandarma özel harekât ekipleri yıkımda güvenlik tedbiri aldı.

Şipali yolu üzerinde kaçak yapılan mobilya imalathanesinin belediye ekiplerince kaçak yapıldığı tespit edildi. Daha önce işletme sahipleri direndiği için yıkım ertelenmişti. Bunun üzerine, 5 gün sonra, İnegöl Jandarma Komutanlığı ve Bursa Jandarma Komutanlığı özel harekât ekipleri nezaretinde belediye ekipleri yıkım alanına gidildi. Yine direnen işletme sahipleri, jandarma ekiplerince uzaklaştırıldı. Yıkımdan önce ise imalathane içerisindeki 200 adet küçükbaş hayvan çıkarıldı. Ardından Fen İşleri makineleri tarafından imalathane yıkıldı.

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