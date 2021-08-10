Kaçak fabrika binası ikinci kez yıkıldı

Nilüfer Belediyesi, tarım alanı üzerine yapıldığı için yıkılmasına rağmen sahipleri tarafından tekrar inşâ edilen fabrikayı ikinci kez yıktı.

Kaçak yapılaşma ile mücadeleyi sürdüren Nilüfer Belediyesi, tarım arazilerini yapılaşmaya açmaya çalışanlara izin vermiyor. Geçtiğimiz aylarda Tahtalı Mahallesi’nde tarım arazisi üzerine derme çatma malzemelerle inşâ edilen sözde fabrika binası yıkılarak yerle bir edilmişti. Aylar sonra yine aynı arsanın farklı bölümü üzerinde yeniden inşâ edildiği belirlenen yapı, Nilüfer Belediyesi yıkım ekiplerince yeniden yıkıldı.

Yapılan tebligatlara rağmen arsa üzerinden kaldırılmayan yapı, geniş güvenlik tedbirleri altında iki iş makinesi ile kısa sürede yıkıldı. Kaçak yapılaşma ile mücadelede kararlı olduklarını belirten yetkililer, imara aykırı yapılarla ilgili yıkımların devam edeceğini belirtti.

Ziraî üretimin yoğun bir şekilde sürdüğü Tahtalı Mahallesi’nde ve benzer tarım alanlarında kaçak yapılaşmaya izin verilmeyeceğini vurgulayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Nilüfer’de kaçak yapılaşmaya izin vermemiz söz konusu olamaz. Bilhassa tarım alanları kırmızı çizgimiz. Tarım arazilerimizi korumak zorundayız. Ekiplerimiz Nilüfer’in dört bir yanında denetimlerini sürdürüyor. Kaçak yapılarla mücadelemizi sürdüreceğiz, kaçak yapılara geçit vermeme konusunda kararlıyız” diye konuştu.