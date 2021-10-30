Kabaktan kemaneye ince yol

Bartın Ulus ilçesi Ağaköyü’nde metal işleri teknik öğretmeni Ümit Karaüzüm, kabak sebzesinden, kabak kemane ve gece lambası imalatı eğitimini alacak kursiyerler arıyor.

Tohumundan kabak, kabak sebzesinden aplik, masa lambası ve yaylı çalgı kabak kemane üreten Ümit Karaüzüm, bahçesinin kenarına 1 metre kare alanda askıda “Su kabakları” yetiştiriyor. Olgunlaştıktan sonra su kabağı gövde saplarını yaklaşık 180 derece açı ile kabak bitkisinin meyvesini dalında koparmadan bağında kurutan Karaüzüm, kabakları özel aparatlarla işlemeye hazır hale getiriyor. Faydalı eşya haline gelen el emeği ürünler ilgi görüyor.

Ankara Mamak Kültür Merkezi’nde, Türkiye’nin ilk konservatuarı olan Türkiye Körler Federasyonu bendir grubu eşliğinde torunu Aras Kılıç da (10) kabak kemanesi çalgısıyla sosyal faaliyetlere devam ediyor. Ümit Karaüzüm, “Tamamı yerli olan doğal ürünlerle kabak sebzesinden kabak kemane imalatını yaparak kursiyerlerimize kadınlarımıza öğrenmek, ekonomik gelir elde etmek gelirleri öğrenciye eğitime destek burs vermek bilgilerini nesillerimize aktarmak istiyorum, babadan zanaatla hobiyle başladım imalatıyla elli kadar ürün tamamladığımda da sergilemek, üretime katkıda bulunmak, öğrenci okutmak istiyorum“ dedi.