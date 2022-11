Johnny Depp Neredeyse 3 Rolü Keanu Reeves Yerine Oynuyordu

Johnny Depp , farklı nedenlerle bir dizi film rolünü geri çevirdi, ancak sonunda Keanu Reeves tarafından canlandırılan üç film var ve bunlar, kariyerini ilerletmesinde kilit rol oynadı. Johnny Depp'in oyunculuk kariyeri 1984 yılında Wes Craven'in A Nightmare on Elm Street filminde Glen Lantz'ı oynamasıyla başladı ve suç filmi Donnie Brasco ve Chocolat draması gibi çeşitli türlerden filmlerde rol almasına rağmen , çoğunlukla yönetmen Tim Burton ile yaptığı birçok işbirliğinde "tuhaf" ve dışlanmışları oynamasıyla tanındı.

Keanu Reeves'in oyunculuk kariyeri 1985'te One Step Away adlı kısa filmle başladı , ancak ilk başrolü üç yıl sonra Permanent Record dramasında geldi. Reeves'in çığır açan rolü, 1989'da bilimkurgu komedisi Bill & Ted's Excellent Adventure'da Ted Logan'ı canlandırdığında gerçekleşti ve bundan sonra çeşitli roller oynamasına rağmen (hepsi eleştirmenler ve izleyiciler tarafından iyi karşılanmadı), bilim kurgu filmi The Matrix'te rol aldığında kariyeri bir dönüş yaşadı. Reeves artık eğlence endüstrisindeki en popüler ve sevilen aksiyon yıldızlarından biri ve şaşırtıcı bir şekilde, en dikkate değer üç rolü neredeyse Johnny Depp tarafından oynanıyordu: Break Break'te Johnny Utah, Speed'de Jack Traven ve The Matrix'te Neo.

Point Break DVD'sindeki notlara göre ve diğer birçok kaynağın da belirttiği gibi, Point Break'in yapım ekibi, 1980'lerin sonunda film prodüksiyona yakınken Johnny Utah rolü için başka oyuncuları akıllarında tutuyordu. Rol için düşünülen isimler arasında Johnny Depp de vardı ancak yapım aksadı ve proje dört yıl sonra yeniden ele alındı. Kısa bir süre sonra, Speed aksiyon filmi ön yapımdayken, Johnny Depp'e Jack Traven rolü teklif edildi ama o reddetti ve yönetmen Jan de Bont, Point Break'teki performansını gördükten sonra Keanu Reeves'i kadroya aldı.

Son olarak, Johnny Depp, The Matrix'te Wachowski'lerin Neo için ilk tercihiydi ( besteci Don Davis'e göre ), ancak Warner Bros., Brad Pitt veya Val Kilmer için bastırıyordu. Pitt ve Kilmer teklifi geri çevirdikten sonra sıra Johnny Depp ve Keanu Reeves'e geldi, ikincisi stüdyonun seçimiydi ve böylece Reeves rolü aldı. Bu rollerin hiçbiri aslında Johnny Depp'in tarzına uymuyor, çünkü o dışlanmışları oynamaya çok daha uygun ve bir aksiyon yıldızı değil. Neo bir dışlanmış olsa da Keanu Reeves, Matrix konseptini mükemmel bir şekilde anladı ve Wachowskis'in vizyonu, o kadar ki birinin Neo'yu Keanu Reeves'ten daha iyi oynadığını hayal etmek zor.

DEPP BU KEANU REEVES ROLLERİNİ OYNASAYDI HOLLYWOOD ÇOK FARKLI OLURDU

Break Point çıktığında Johnny Depp, Cry-Baby ve Edward Scissorhands'deki rolleri sayesinde zaten geniş çapta tanınıyordu ; ikincisi, Tim Burton ile işbirliğinin başlangıcını işaret ediyor ve en iyi olacağı bilinen karakter türlerinin tonunu belirliyordu Ancak, Point Break ve/veya Speed'de rol almış olsaydı ve bunların başarılı olduğunu varsayarsak, Depp 1990'ların başında bir aksiyon yıldızı olacaktı ve bu kesinlikle kariyerini farklı bir yola sokacaktı.

Karışıma Matrix'i eklemek, Karayip Korsanları'nı etkileyebilirdi, çünkü Depp farklı seçimler yapmış olabilir ve bu nedenle Jack Sparrow'u (veya hiç düşünülmemiş) ve şu anda ünlü olan diğer birçok Depp karakterini oynama şansını kaçırmış olabilir. Keanu Reeves'e gelince , şu anda olduğu büyük aksiyon yıldızı olmayabilirdi ve Johnny Depp tüm bu rolleri üstlenmiş olsaydı, John Wick'i hiç oynamayabilirdi, ancak Reeves'in yeteneği ve çekiciliği göz önüne alındığında yine de kuşağının en sevilen oyuncularından biri olacağı nettir.