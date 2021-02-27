Jason Statham kimdir

Başrol olduğu aksiyon filmleriyle ismin dünyada duyuran Hollywood oyuncusu Jason Statham, filmlerinde her zaman kendine özgü dövüş hünerlerini sergilemesiyle bilinir. Jason Statham’a dair her şey haberimizde…

JASON STATHAM KİMDİR?

Jason Statham, 26 Temmuz 1967 tarihinde İngiltere’de dünyaya geldi. Ailesinin mesleği olması nedeniyle tiyatroyla erken tanışan Jason Statham, oyunculuğun yanı sıra spora da yönelen ünlü oyuncu İngiliz milli dalış takımının bir üyesi olarak katıldığı turnuvalarda dünya 12.liğine kadar yükseldi.

Modellik yaptığı sıralarda İngiliz yönetmen Guy Ritchie ile tanışan Jason Statham oyunculuk kariyerine “Bacon” adlı film ile giriş yaptı. 2000 yılında yine bir Guy Ritchie filmi olan Snatch’te Turkish karakterini oynayan Jason Statham’ın kariyeri 80 milyon hasılat gelirle oldukça güçlendi.



Jason Statham’ın dövüş sanatları eğitimini sergileme fırsatı bulduğu Transporter serisi onu sinemaseverlerle buluşturdu ve Hollywood da dublör kullanmayan ender oyunculardan biri olan Jason Statham “The Italian Job” filminin dövüş sahnelerinde neredeyse hiç dublör kullanmadı. Bu durum onunla izleyici arasında çok güçlü bir bağ kurmasını sağladı ve izleyici her zaman onun bu yönünden çok etkilendi. Armond White gibi eleştirmenler tarafından yaptığı işler yeni ve devinimsel pop-art örnekleri olarak anılmaya başlayan Jason Statham’ın 2008 yılında başrollerini oynadığı Death Race ve Transporter 3 ‘te gösterdiği başarı bu övgüye layık olduğunu kanıtladı. The Expendables serisinde ki başarısından sonra Fast & Furious ile sahneye çıkan Jason Statham’ın 2010’dan beri model Rosie Huntington-Whiteley ile evlidir. Ayrıca uzun yıllardır, Britanya Ulusal Dalgıçlığı'nın bir üyesidir.

JASON STATHAM'IN EN SEVİLEN FİLMLERİ

Snatch

The Bank Job

Spy

The Italian Job

Crank

The Transporter

The Mechanic

London

Killer Elite

Tetikçi