Jant için kurduğu irtibat nedeniyle iki yıldır 1970 model arabasını almak istiyorlar

Küçükçekmece’de oto lastikçisi Mahmut Çınar, 1970 model Cadillac marka aracının jantlarını tamir etmek için şase numarası üzerinden Amerikalı yedek parçacıyla bağlantı kurunca, aracın ilk sahibine ulaştı. Sıfır araba, para ve çeşitli teklifler yapılsa da Çınar, arabasının satılık olmadığını söyleyerek teklifleri reddediyor.

Küçükçekmece’de oto lastikçisi Mahmut Çınar, 1970 model Cadillac aracının jantlarını tamir etmek için 2.5 yıl önce bağlantı kurduğu Amerikalı koleksiyoner, aracın ilk sahibi çıktı. Sıfır araba, para ve çeşitli teklifler yapılsa da Çınar, arabasının satılık olmadığını söyleyerek teklifleri reddetti.

İstanbul Küçükçekmece Cennet Mahallesi’nde oto lastikçi Mahmut Çınar, klasik araba merakı nedeniyle 6 yıl önce 1970 model Cadillac satın aldı. Aracın aldıktan sonra bakımını yaparak trafiğe çıkan Çınar, lastiklerindeki jantların kırık olduğunu fark etti. Bunun üzerine Çınar, çalışanları aracığıyla Amerika’ya arabanın şase numarasıyla orijinal yedek parça için mail gönderdi. Amerika’dan gelen cevapta, jantları takım halinde sattıklarını ve yaklaşık maliyetinin 12 bin 500 dolar olduğu bildirildi.

İki yıldır aracı satın almak istiyorlar

Aynı zamanda araba tutkunu olan Çınar, yapılan yazışmalar sonucunda aracın ilk sahibine ulaştı. 1970 model aracın ilk sahibi Amerikalı oto galerici, 2.5 yıldır Mahmut Çınar ile kurduğu irtibatı kesmeyerek aracı satın almak istiyor. Aynı zamanda Türk bir ortağı olan Amerikalı galerici, Çınar’a arabayı satması için aynı marka sıfır araba, para ve çeşitli teklifler veriyor. Oto lastik ustası Çınar, klasik arabayla hayallerinin olduğunu söyleyerek gelen tüm teklifleri reddediyor. Çınar teklifleri kabul etmedikçe, Amerikalı oto galerici telefon, mail üzerinden kendisine ulaşarak yeni teklif veriyor.

"Şuanda paranın gerçekten bir önemi yok”

Koleksiyonerin aracı almak için sürekli irtibat kurduğunu söyleyen Mahmut Çınar, “Yaklaşık 2.5 yıl önce arabanın jant ihtiyacı için Amerika ile yazışmalarımız vardı. Daha sonra bu arabanın bizde olduğunu öğrenen ilk sahibi koleksiyoner, bize mail attı. Arabayı satın almak istediğini söyledi, biz de satmak istemediğimizi söyledik. Biz satmak istemedikçe o tekliflerini arttırdı, ısrarını artırdı. Ama şuan satmaya ihtiyacımız yok. Bu arabayla iki tane hayalim, iki tane planım var. Birincisi yakın arkadaşımın gelecek yıl Haziran ayında Kosova’da düğünü var, ona gelin arabası sözünü vermiştim. Bir de klasik araba merakı olduğunu bildiğim bir devlet büyüğüm İstanbul’a geldiğinde onunla, İstanbul turu atmadan asla satmam. Şuanda paranın gerçekten bir önemi yok” dedi.

“Amerikalı koleksiyoner benden sadece rakam duymak istiyor”

Amerikalı koleksiyonerin çok teklif verdiğini anlatan Çınar, “Amerika’daki arkadaş koleksiyoner olduğu için, koleksiyonun bir parçası eksik o yüzden rakamın ucu açık. Benden sadece rakam duymak istiyor. Şuan gerçekten söylüyorum, benim şuan parayla bir işim yok. şuan bu arabanın tadını çıkartmak istiyorum. Yeni arabalar teklif ettiler ama onlar bana cazip değil. Benim takas edebileceğim 1961 model comet, çocukluğumun geçtiği bir araba olursa anca onunla takas ederim” diye anlattı.

“Arabanın Türkiye’de olduğunu anlayınca sürekli ulaşmaya çalıştılar”

2.5 yıldır sürekli yazıştıklarını anlatan Çınar, “Ben bu arabayı alalı 6 yıl oldu. Jant siparişinden sonra onlar, arabanın Türkiye’de olduğunu öğrenince sürekli ısrar ettiler. Sürekli mail attılar, sürekli video attılar. Yaklaşık 3 ay evvel Amerika’dan Türkiye’ye gelen bir arkadaşları görüşmek istedi. Ama satmayacağımız için görüşmenin bir anlamı yoktu” şeklinde konuştu.