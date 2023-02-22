Jandarmanın hassas burnu "Şila" kanserden hayatını kaybetti

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan Şila kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan ve bir çok başarılı operasyonlara adını yazdıran, Belçika Malinois cinsi Şila hayatını kaybetti. Şila isimli köpeğin 2 ay önce kanser olduğu bu nedenle akşam saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Suriye’de bombalı aracı yakaladı

Belçika malinois cinsi Şila 2018 yılında Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’nda 135 göreve katıldı. Bu görevlerde 2 adet patlayıcı madde C4 tespit etti. 2020 yılında Suriye yurt dışı görevine gönderilen Şila, icra ettiği 67 görevde 3 adet bombalı araca pozitif tepki vererek, TNT isimli patlayıcı madde tespit etti. 2020 yılının Eylül ayında Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı emrine atanan Şila, bugüne kadar 47 görev icra etti.

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığında yaklaşık 5 ay süren kurslara dahil köpeklere bu süreçte itaat, koku tanıtımı, koku çelişkisi, kondisyon parkuru, araç, bina ve açık arazilerde arama ve saldırı eğitimleri veriliyor. Sürecin sonunda yapılan testlerde başarılı olanlar sertifikasyon sonrasında görevlere hazır hale getiriliyor.