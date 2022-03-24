Jandarmadan 108 yaşındaki Emine Çağlı’ya anlamlı ziyaret

Kilis’te, yaşayan 105 yaşındaki Emine Çağlı’yı tedavi gördüğü hastanede İl Jandarma Komutanlığı personeli ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

İl Jandarma Komutanlığı personeli 18 -24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında, Polateli ilçesine bağlı Yeniyapan köyünde ikamet eden ve Kilis’in en yaşlı vatandaşı olan 108 yaşındaki Emine Çağlı’nın tedavisinin Kilis Devlet Hastanesinde devam etmesi nedeniyle görevlendirilen tedavi gördüğü serviste ziyaret ettiler.

Bayan jandarma personeli, Emine Çağlı’nın 18 -24 Mart Yaşlılara Saygı Haftasını kutladılar.