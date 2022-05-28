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Jandarma ve özel öğrencilerden ortak stant

Elazığ’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Elazığ Özel Meslek Lisesi öğrencileri tarafından, özel bir AVM’de stant açıldı.

Haberde İnsan 28.05.2022, 14:04
Jandarma ve özel öğrencilerden ortak stant

Elazığ’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Elazığ Özel Meslek Lisesi öğrencileri tarafından, özel bir AVM’de stant açıldı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, başarılı çalışmalarının yanında sosyal projelerine de devam ediyor. Bu çerçevede İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Elazığ Özel Eğitim Meslek Lisesi öğrencileri tarafından bir alışveriş merkezinde stant kuruldu. Kurulan stantta özel öğrencilerin yaptıkları resimler sergilenirken, kadın astsubaylar, işitme engelli çocuklarla muhabbet etti.

Öte yandan, ekipler, küçük çocuklar ile de yakından ilgilenip hediyeler taktim ettikten sonra bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

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