Jandarma Uzman Çavuş Sıhhiyeci Ayberk Soyutemiz son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde nöbetteyken silah kazası neticesinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sıhhiyeci Ayberk Soyutemiz, Kırıkkale Nur Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 16 Ocak 2022 günü, Jandarma Uzman Çavuş Sıhhiyeci Ayberk Soyutemiz, nöbet tuttuğu sırada silah kazası neticesinde şehit düştü. Şehidin naaşı, dün akşam saatlerinde Hakkari’de düzenlenen askeri törenin ardından Kırıkkale’ye getirildi. 23 yaşındaki şehit Soyutemiz için Nur Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Öğlen namazına müteakiben İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar tarafından cenaze namazı kıldırıldı.

Şehidin kız kardeşi Gül Soyutemiz, ağabeyinin tabutunun başında gözyaşı döktü. Fadime ve Yakup Soyutemiz’in tek erkek çocuğu şehit Ayberk’in naaşı, memleketi Kırşehir’in Akpınar ilçesine bağlı Hanyerisarıkaya köyüne askeri araçla gönderildi.

Cenaze törenine, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç, AK Parti Milletvekili Ramazan Can, siyasi ve sivil toplum kurulu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.