Jandarma trafik eğitim tırında çocuklar eğlenerek öğrendi

Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığının mobil trafik eğitim tırında depremzede çocuklar eğlenerek öğrendi.

Jandarma mobil trafik eğitim tırı, Adıyaman Altınşehir Mahallesi’nde kurulan K-1 Konteyner Kentte depremzede çocuklarla buluştu. Konteyner kente kurulan mobil trafik eğitim tırında jandarma görevlileri, çocuklara trafik kurallarını teorik ve uygulamalı olarak anlattı.

Eğitim tırında boyama kitabı hediye edilen çocuklara trafik kurallarının anlatıldığı çizgi film izletildi. Daha sonra alanda trafik pistinde çocuklar pedallı araçlar ile trafik ışıkları ve yaya geçitlerinde araç kullanarak eğlendi.

Jandarma mobil trafik eğitim tırında ve araç pistinde çok eğlendiklerini dile getiren çocuklar, trafik kurallarını öğrendiklerini ifade etti.

Mobil trafik eğitim tırı ve çalışmalar ile ilgili bilgi veren Jandarma Kıdemli Astsubay Serkan Sever, "Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığınca mobil trafik eğitim tırı ile deprem bölgesinde çocuklara çadır kent ve konteyner kentlerde mobil eğitim tırı ile uygulamalı trafik eğitimi verilmektedir. Mobil trafik eğitim tırında ilk önce trafik ile ilgili teorik eğitim daha sonra ise oluşturmuş olduğumuz stantta uygulamalı olarak yaya kuralları ve kırmızı ışık kuralları konusunda çocuklar eğitilmektedir” ifadelerini kullandı.