Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 183. yılı kutlandı

Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 183. yılı Edirne’de düzenlenen törenle kutlandı.

Jandarma Teşkilatının 183’ncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Heykeli önünde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Edirne İl Jandarma Komutanı Albay Abdülkadir Seri’nin çelenk sunması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşma yapan Astsubay Çavuş Hatice Öztürk, Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşadıklarını aktardı.

Jandarma Genel Komutanlığının üstün gayret ve alın teriyle çalıştığını ifade eden Astsubay Çavuş Öztürk, "Jandarma, üç bin metre yükseklikteki dağlardan, turizm bölgelerimizin güvenliğine, terörle mücadeleden uyuşturucu kaçakçılığına, her türlü afet olaylarından kadına şiddetin önlenmesine, göçmen kaçakçılığından tarihi eser kaçakçılığına, trafikten asayişe kadar vatandaşımızın huzur ve güvenliğini sağlamaktadır. Emniyet ve asayişin sağlanması ile kamu düzeninin korunması yönündeki bu hizmetlerimiz milletimizin sevgi ve güveninize mazhar olmuştur" ifadelerine yer verdi.

Törenin sona ermesinin ardından Albay Seri, Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık’ı ziyaret etti. Program çerçevesinde törene katılan askeri erkan, şehitlik ziyareti gerçekleştirdi.