Jandarma termal kameralar ile enkazda arama yapıyor

Osmaniye’de depremde yıkılan binalarda arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Jandarma ekipleri termal kameralar ile enkaz altında aldıkları ısı verileriyle çalışmalara destek oluyor.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde Osmaniye’de 251 bina enkaza döndü. Depremin ardından enkaza dönen yapılarda arama kurtarma çalışmaları depremin 63. saatinde de sürüyor. Arama kurtarma çalışmalarına kamu kurum ve kuruluşları, STK’ların yanı sıra yabancı ülke arama kurtarma ekipleri de katılarak destek veriyor. Hassas burunlar olarak bilinen canlı arama köpekleri de zaman zaman enkaz üzerinde arama çalışması sürdürürken, zaman zaman da sessizlik istenilerek enkaz altındakilere sesleniliyor. Osmaniye’de devam eden çalışmalarda jandarma ekiplerinin terörle mücadelede daha sık kullandığı termal kameralar da kullanılıyor. Jandarma ekipleri enkaz alanlarında termal kamera aracılığıyla aldıkları ısı verileriyle çalışmalara yön veriyor.