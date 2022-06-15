Jandarma Komutanı Şahin, Vali Ekinci ile bir araya geldi

Jandarma Genel Komutanlığının 183. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Gökhan Şahin ve beraberindekiler, Vali Kadir Ekinci’yi makamında ziyaret etti. Valilik makamında gerçekleşen ziyarette İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Gökhan Şahin, Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yapacakları etkinlikler hakkında Vali Ekinci’ye bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Ekinci, 183 yıldır kararlılıkla hizmet eden Jandarma teşkilatının günlerini kutladı.