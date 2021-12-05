Jandarma Genel Komutanı Çetin’den jandarma hayranı Mikail’e bisiklet

Zonguldak’ta montuna "jandarma" yazarak hayranlığını ifade eden 8 yaşındaki Mikail Demir’e, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin bisiklet hediye etti.

Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde yaşayan 8 yaşındaki Mikail Demir, uygulama noktasında merakla bekleyerek yolunu gözlediği jandarma ekiplerine olan sevgisini göstermek için montuna kendi çabası ile jandarma yazdı. Büyüyünce jandarma olmak istediğini söyleyen Mikail’i gören görevliler, aileyi ziyaret ederek çocuk askeri kamuflajı, bere, boyama kitabı ve çeşitli hediyeler verdi. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de küçük Mikail’e bisiklet hediye etti.

Ziyarette Zonguldak İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Cezmi Yalınkılıç, eşi Esin Özgür Yalınkılıç, Devrek İlçe Jandarma Komutanı ve Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kadın Kısım Amirliği yetkilileri yer aldı. Ziyaret sırasında Jandarma Genel Komutan Orgeneral Arif Çetin, Mikail Demir ve babası Turan Demir ile cep telefonundan görüntülü olarak görüştü. Bisiklete çok sevindiğini ifade eden Mikail, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.