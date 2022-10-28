Jandarma ekiplerinden nefes kesen 29 Ekim özel klibi

Cumhuriyetin 99. yıldönümü nedeniyle Erzurum’da tarihi ve turistik mekanlarda dev Türk bayrakları açıldı. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşım kısa sürede büyük beğeni topladı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı arama ve kurtarma ekiplerince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 99. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Erzurum Kalesi, Çifte Minareli Medrese, Narman Peri Bacaları, Tortum Şelalesi, Yedi Göller Ve Tarihi Saat Kulesi’nde dev Türk bayrakları açıldı. Jandarma Su Altı Komandolarının uzun göldeki dalışı ve bayrak açması renkli görüntülere sahne oldu.

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşım kısa sürede büyük beğeni topladı.