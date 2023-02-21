Jandarma ekipleri depremden etkilenen çocukları unutmadı

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem nedeniyle Elazığ’a gelen depremzede aileleri jandarma ekipleri ziyaret etti.

"Asrın felaketi" olarak tanımlanan, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Maden ilçesine bağlı Kızıltepe, Çitli ve Gezin köylerine gelen depremzede aileler, Gezin Jandarma Karakol Komutanlığı personeli tarafından ziyaret edildi. Ailelerle bir süre görüşüp her zaman yanlarında oldukları mesajını veren jandarma ekipleri, daha sonra çocuklara oyuncak hediye etti.