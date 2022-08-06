Jandarma ekipleri bu kez çevre bilinci için durdurdu

Sakarya’da jandarma ekipleri, çevrenin temiz tutulması ve orman yangınlarının önüne geçilebilmesi adına Acarlar Longozu’nu gezen vatandaşlara broşürler dağıtarak, konu hakkında bilgiler verdi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Karasu İlçe Jandarma Merkez Karakol Komutanlığı ekiplerince Acarlar Longozu’nda ortak bir uygulama gerçekleştirildi. Çevrenin temiz tutulması, orman yangınlarının önüne geçilmesi, yasadışı avcılık ve hayvan kaçakçılığı ile Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) mobil uygulaması konusunda longozu gezen vatandaşları bilgilendiren ekipler, ayrıca broşür dağıtımı da yaptı. Gerçekleştirilen uygulama ise vatandaşın beğenisini kazandı.