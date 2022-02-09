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Jandarma doğada yaralı bulduğu hayvanları koruma altına alıyor
Jandarma Genel Komutanlığı personelleri, yaralı ve soğuktan etkilenmiş halde buldukları hayvanları koruma altına alarak tedavileri için ilgili birimlere teslim etti.
Haberde İnsan 09.02.2022, 13:48
Jandarma Genel Komutanlığı personelleri, yaralı ve soğuktan etkilenmiş halde buldukları hayvanları koruma altına alarak tedavileri için ilgili birimlere teslim etti.
Jandarma Genel Komutanlığı personelleri, devriye esnasında yaralı ve soğuktan etkilenmiş halde buldukları doğadaki hayvanları koruma altına alarak, tedavileri için ilgili birimlere teslim etti. Komutanlığın o anları paylaştığı videoda ise şu ifadelere yer verildi:
“Biz hep sizinleyiz. Jandarma Genel Komutanlığı olarak devriye esnasında yaralı halde ve soğuktan etkilenmiş şekilde bulduğumuz doğadaki dostlarımızı koruma altına alarak tedavileri için ilgili birimlere teslim ettik.”