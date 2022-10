Jandarma Çelik Kanatlar ve Mehteran Takımı, Kırıkkale’de gösteri sundu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Çelik Kanatlar, Mehteran Takımı ve Atlı Birliği, Kırıkkale’de gösteri yaptı. Kutlama etkinliklerine katılanlar arasında yer alan gaziler ise her daim devletin yanında olduklarını söyledi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı Çelik Kanatlar Uçuş Gösteri Timi, Atlı Birlikler Timi ve Mehteran Takımı tarafından çeşitli gösteriler yapıldı. Zafer Caddesi’nde başlayan kortejin önünde motosikletli timler yer alırken, arkalarındaki Mehteran Takımı da çeşitli marşlar seslendirdi. Kortejin sonunda bulunan komando ekipleri ve Atlı Birlikler Timi, vatandaşların da ilgi odağı oldu.

Kortej yürüyüşünde, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar da yer aldı. İzlemeye gelen vatandaşlar, komando ekiplerine sevgi gösterisinde bulundu. Kortej yürüyüşünün son bulduğu Cumhuriyet Meydanı’nda da Mehteran Takımı tarafından çeşitli marşlar seslendirildi. Vatandaşların yanı sıra şehit yakınları ve gazilerinde yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Çelik Kanatlar helikopterle uçuş gerçekleştirdi.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırıkkale’nin vatan, bayrak ve devlet için ilk başta kendi canlarını ön plana atan illerin başında yer aldığını ifade ederek, nüfusuna göre en çok şehit veren il olduğunu söyledi.

"Nüfusu başına da en fazla şehit veren illerden bir tanesi"

29 Ekim kutlamaları çerçevesinde güzel bir programa ev sahipliği yaptıklarını belirten Tekbıyıkoğlu, "Jandarma Genel Komutanlığı’mızın himayelerinde hem atlı birlikler hem helikopter gösteri bölüğü hem de mehteran bölüğü bugün ilimizdeydi. İlimiz Kırıkkale vatan, bayrak, devlet denince ilk başta kendi canını ön plana atan illerin başında yer alıyor. Nüfusu başına da en fazla şehit veren illerden bir tanesi. Jandarma Genel Komutanlığı’mızın sayesinde valiliğimizin ve belediyemizin de katkılarıyla güzel bir programa ev sahipliği yaptık. Biraz önce vatandaşımızın da bir tanesi geldi, ’Türk ordusu dünyanın en şerefli ve en masum ordusu’ dedi. Canı gönülden katılıyoruz" ifadesini kullandı.

"Bir çocuğum daha olsa yine gönderirdim"

Kahramanmaraş’ta şehit düşen Jandarma Komando Onbaşı Halil Acun’un babası Hasan Acun, "İyi ki varlar, Kırıkkale’mize şeref verdiler. Ben aynı zaman da Ahılı köyünden şehit Halil Acun’un babasıyım. Ne mutlu ki benim gibi insana. Bir çocuğum daha olsa yine gönderirdim. Vatan millet sağ olsun. İyi ki ben öyle bir yavrunun babasıyım" dedi.

"Devletimizin arkasındayız"

Devletin her daim arkasında olduklarını anlatan gazi Dursun Güven, "Devletimizden çok memnunuz Allah razı olsun. Böyle programlarda bizi düşündükleri için teşekkür ediyorum. Şimdi şuan da yine aynı şekilde bana görev düşerse silahımı alır, yine aynı görevime giderim. Devletimizin arkasındayız. Allah razı olsun devletimizden" diye konuştu.

Bu memleket için canını veda etmeye her an hazır olduğunu ifade eden Kıbrıs gazisi Hayati Kargın, Yunan’a karşı savaşmak için her daim askere gitmeye hazır olduğunu söyledi.

Kayseri Hava İndirme Tugayı’nda askerlik yaptığını belirten Kıbrıs gazisi Ramazan Tekin, "Kıbrıs Barış Harekatı çıktı komandoyum. Bizi götürmüyorlardı ama gittik savaştık. Şimdi de cumhuriyet bayramını kutluyoruz" şeklinde konuştu.