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Jandarma arama kurtarma ekiplerinden kış tatbikatı

Kars İl Jandarma Komutanlığı Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kış tatbikatı nefes kesti.

Haberde İnsan 22.10.2021, 15:12
Jandarma arama kurtarma ekiplerinden kış tatbikatı

Kars İl Jandarma Komutanlığı Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kış tatbikatı nefes kesti.

JAK (Jandarma Arama Kurtarma) timleri tarafından 2021-2022 yılı kış sezonu öncesi görev alanına yönelik yaptığı hazırlıklar kapsamında Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde olası telesiyej arızalarına karşı mahsur kalabilecek vatandaşların kurtarılmasına yönelik eğitim tatbikatı gerçekleştirildi.

Halatlar üzerinde akrobatik görüntüler oluşturan JAK ekiplerinin tatbikatı gerçeğini aratmadı.

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